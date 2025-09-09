CaliberCos-Aktie nach Kurssprung durch Treasury-News stabil: Chainlink gefragt
CaliberCos weiter im Fokus: Der erste Chainlink-Kauf ließ die Aktie und den Coin weiter zeitweise deutlich steigen.
Werte in diesem Artikel
• Caliber-Aktie nach Chainlink-Kauf weiter im Rallymodus
• Auch Chainlink profitiert
• Erstes NASDAQ-Unternehmen mit LINK-Treasuries
CaliberCos kauft Chainlink
CaliberCos, eine Plattform für Immobilien- und digitales Asset-Management, hat den ersten Kauf von Chainlink-Token (LINK) im Rahmen seiner neuen Digital Asset Treasury (DAT)-Strategie abgeschlossen. Finanziert werden die geplanten Käufe laut der entsprechenden Pressemitteilung über bestehende Kreditlinien, Barreserven und aktienbasierte Wertpapiere.
Caliber ist damit das erste börsennotierte NASDAQ-Unternehmen, das öffentlich eine Treasury-Strategie mit Fokus auf Chainlink bekannt gibt.
CaliberCos-Aktie gewinnt mehr als 300 Prozent
Für die Papiere von Caliber ging es im gestrigen NASDAQ-Handel aufwärts bis in schwindelerregende Höhen. Letztendlich stieg das Papier um 323,72 Prozent auf 9,11 US-Dollar. Und auch im Mittwochshandel kam es unterdessen zu leichten Gewinnmitnahmen, die mit einem Minus von 0,11 Prozent auf 9,10 US-Dollar aber verhalten ausfielen.
Der Chainlink-Kurs wurde von den jüngsten Nachrichten angetrieben. Zeitweise geht es hier um 0,90 Prozent aufwärts auf 23,3137 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Weitere News
Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com, Stanslavs / Shutterstock.com
Nachrichten zu CaliberCos Inc Registered Shs -A-
Analysen zu CaliberCos Inc Registered Shs -A-
Keine Analysen gefunden.