Krypto-Treasuries

CaliberCos-Aktie nach Kurssprung durch Treasury-News stabil: Chainlink gefragt

10.09.25 22:06 Uhr
NASDAQ-Aktie CaliberCos und Chainlink weiter im auf hohem Niveau: Treasury-News treiben Kurse zeitweise weiter an | finanzen.net

CaliberCos weiter im Fokus: Der erste Chainlink-Kauf ließ die Aktie und den Coin weiter zeitweise deutlich steigen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/CHF (Chainlink-Schweizer Franken)
18,6619 CHF 0,2686 CHF 1,46%
Charts|News
LINK/EUR (Chainlink-Euro)
19,9658 EUR 0,2545 EUR 1,29%
Charts|News
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
23,3519 USD 0,2880 USD 1,25%
Charts|News

• Caliber-Aktie nach Chainlink-Kauf weiter im Rallymodus
• Auch Chainlink profitiert
• Erstes NASDAQ-Unternehmen mit LINK-Treasuries

Wer­bung

CaliberCos kauft Chainlink

CaliberCos, eine Plattform für Immobilien- und digitales Asset-Management, hat den ersten Kauf von Chainlink-Token (LINK) im Rahmen seiner neuen Digital Asset Treasury (DAT)-Strategie abgeschlossen. Finanziert werden die geplanten Käufe laut der entsprechenden Pressemitteilung über bestehende Kreditlinien, Barreserven und aktienbasierte Wertpapiere.

Caliber ist damit das erste börsennotierte NASDAQ-Unternehmen, das öffentlich eine Treasury-Strategie mit Fokus auf Chainlink bekannt gibt.

CaliberCos-Aktie gewinnt mehr als 300 Prozent

Für die Papiere von Caliber ging es im gestrigen NASDAQ-Handel aufwärts bis in schwindelerregende Höhen. Letztendlich stieg das Papier um 323,72 Prozent auf 9,11 US-Dollar. Und auch im Mittwochshandel kam es unterdessen zu leichten Gewinnmitnahmen, die mit einem Minus von 0,11 Prozent auf 9,10 US-Dollar aber verhalten ausfielen.

Wer­bung

Der Chainlink-Kurs wurde von den jüngsten Nachrichten angetrieben. Zeitweise geht es hier um 0,90 Prozent aufwärts auf 23,3137 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

