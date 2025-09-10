DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto16,22 +2,6%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.634 +0,3%Euro1,1689 -0,1%Öl67,38 -0,3%Gold3.632 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Apple 865985 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch 10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch
Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung

11.09.25 07:54 Uhr
Spannung am Goldmarkt: Wichtige Inflations- und Zinsdaten voraus | finanzen.net

Nach dem gestrigen Rekordhoch vollzieht der Goldpreis im frühen Donnerstagshandel eine technische Korrektur. Neue Impulse könnten die anstehenden Daten zur US-Inflation sowie die heutige EZB-Sitzung liefern.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.632,10 USD -8,64 USD -0,24%
News
Ölpreis (Brent)
67,37 USD -0,23 USD -0,34%
News
Ölpreis (WTI)
63,58 USD -0,17 USD -0,27%
News

von Jörg Bernhard

Die jährliche Teuerungsrate für den Monat August steht um 14.30 Uhr zur Bekanntgabe an und soll laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten bei 3,1 Prozent p.a. verharren. Die am Vortag veröffentlichten US-Produzentenpreise wiesen mit plus 2,6 Prozent p.a. einen geringer als erwarteten Anstieg aus. Am Nachmittag dürften aber auch die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe genau verfolgt werden, schließlich haben zuletzt schwächere US-Arbeitsmarktdaten die Erwartung einer geldpolitischen Lockerung verstärkt. Die Fed dürfte auf ihrer Sitzung am kommenden Mittwoch die Zinsen höchstwahrscheinlich um 25 Basispunkte senken. Eine größere Senkung um 50 Basispunkte gilt laut CME FedWatch Tool mit sieben Prozent als weniger wahrscheinlich. Grundsätzlich kann man der Krisenwährung Gold angesichts der diesjährigen Performance in Höhe von über 38 Prozent weiterhin ein ausgesprochen hohes Maß an relativer Stärke attestieren.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 13,10 auf 3.668,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: EIA-Update belastet

Der am Mittwochnachmittag veröffentlichte Bericht der US-Energiebehörde EIA wies bei Rohöl ein Lagerplus in Höhe von 3,9 Millionen Barrel aus. Bergauf ging es aber auch mit den gelagerten Beständen an Benzin (plus 1,46 Mio. Barrel) und Destillaten (plus 4,71 Mio. Barrel). Dies deutet auf eine schwächer als erwartete US-Nachfrage hin und drückte somit auf den Preis für den fossilen Energieträger - trotz gestiegener geopolitischer Risiken (Polen/Russland, Katar/Israel). Ohne diese Einflussfaktoren wäre die technische Korrektur an den Ölmärkten möglicherweise deutlich höher ausgefallen.

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,24 auf 63,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 67,27 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com, elen_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis