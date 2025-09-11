DAX23.642 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal
Strafe abgewendet

Microsoft-Aktie im Plus: EU stellt Verfahren nach Zugeständnissen ein

12.09.25 11:26 Uhr
NASDAQ-Aktie Microsoft in Grün: EU stellt Kartellverfahren nach Einigung ein | finanzen.net

Der US-Softwareriese Microsoft hat mit Zugeständnissen an die EU eine drohende Wettbewerbsstrafe abgewendet.

Wie die zuständige Europäische Kommission mitteilte, verpflichtet sich das amerikanische Unternehmen, bestimmte Office-Pakete mit Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook mindestens sieben Jahre lang auch ohne die Kommunikationsplattform Teams und zu einem reduzierten Preis anzubieten. Zudem soll Kunden mit langfristigen Lizenzen ein Wechsel zu Paketen ohne Teams ermöglicht werden und ein Austausch von Daten mit Konkurrenzprodukten möglich sein.

Die Wettbewerbshüter der Kommission waren zuvor bei einer Untersuchung zu dem Ergebnis gekommen, dass Microsoft seine Marktmacht regelwidrig zur Unterstützung seiner Kommunikationsplattform Teams nutzt. Letztere ermöglicht unter anderem das einfache Teilen von Daten, eine gemeinsame Dokumentenbearbeitung und Video- und Audioanrufe. Die Kommission hatte insbesondere kritisiert, dass Kunden Office-Pakete nicht ohne Teams kaufen konnten. Die Preisdifferenz zwischen Paketen mit und ohne Teams soll künftig bei mindestens 50 Prozent liegen.

Beschwerde vom Rivalen

Auslöser für das EU-Verfahren gegen Microsoft war eine Beschwerde des Konkurrenten Slack im Sommer 2020. Der Dienst sah sich durch die Einbindung von Teams in die Plattformen Office 365 und Microsoft 365 stark benachteiligt. Wenn es keine einvernehmliche Lösung gegeben hätte, hatte die Europäische Kommission Geldbußen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes oder Zwangsgelder von fünf Prozent des Tagesumsatzes pro Tag verhängen können.

Politisch brisant war das Verfahren zuletzt auch wegen der Politik von US-Präsident Donald Trump geworden. Dieser hatte in der vergangenen Woche nach einer EU-Wettbewerbsstrafe gegen Google (Alphabet C (ex Google)) mit staatlicher Vergeltung gedroht. Er werde sich gezwungen sehen, ein Verfahren für neue Zölle einzuleiten, wenn US-Konzerne weiter zur Kasse gebeten würden, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die Microsoft-Aktie zeitweise 1,44 Prozent auf 508,24 US-Dollar.

/aha/DP/mis

BRÜSSEL (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

