Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend

12.09.25 20:43 Uhr
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.642,72 USD 20,32 USD 0,77%
News
Baumwolle
0,65 USD 0,00 USD 0,31%
News
Bleipreis
1.943,40 USD 5,55 USD 0,29%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR 0,00 EUR 0,06%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,75 EUR -1,40 EUR -1,50%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,95 USD 0,03 USD 0,86%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.647,09 USD 13,00 USD 0,36%
News
Haferpreis
2,97 USD -0,09 USD -3,02%
News
Heizölpreis
60,50 USD 0,26 USD 0,44%
News
Holzpreis
535,00 USD 16,50 USD 3,18%
News
Kaffeepreis
4,01 USD 0,01 USD 0,29%
News
Kakaopreis
5.107,00 GBP -163,00 GBP -3,09%
News
Kohlepreis
93,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Kupferpreis
9.926,20 USD 79,35 USD 0,81%
News
Lebendrindpreis
2,30 USD -0,03 USD -1,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,97 USD -0,01 USD -1,12%
News
Maispreis
3,99 USD 0,02 USD 0,38%
News
Mastrindpreis
3,50 USD -0,05 USD -1,42%
News
Milchpreis
17,58 USD 0,00 USD 0,00%
News
Naphthapreis (European)
561,12 USD -3,97 USD -0,70%
News
Nickelpreis
14.900,00 USD -35,00 USD -0,23%
News
Ölpreis (Brent)
66,85 USD 0,54 USD 0,81%
News
Ölpreis (WTI)
62,59 USD 0,35 USD 0,56%
News
Orangensaftpreis
2,50 USD 0,09 USD 3,89%
News
Palladiumpreis
1.205,00 USD 4,00 USD 0,33%
News
Palmölpreis
4.383,00 MYR 0,00 MYR 0,00%
News
Platinpreis
1.401,00 USD 5,00 USD 0,36%
News
Rapspreis
473,00 EUR 6,50 EUR 1,39%
News
Reispreis
11,19 USD -0,14 USD -1,19%
News
Silberpreis
42,21 USD 0,63 USD 1,52%
News
Sojabohnenmehlpreis
293,00 USD 12,00 USD 4,27%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,00 USD -0,98%
News
Sojabohnenpreis
10,10 USD -0,00 USD -0,02%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
189,75 EUR 0,25 EUR 0,13%
News
Zinkpreis
2.907,65 USD 16,65 USD 0,58%
News
Zinnpreis
34.774,00 USD 223,00 USD 0,65%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 0,06%
News

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 0,39 Prozent auf 3.648,32 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.634,09 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 1,66 Prozent auf 42,27 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 41,58 US-Dollar.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 0,32 Prozent auf 1.400,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.396,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 1.206,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.201,00 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 1,00 Prozent auf 66,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 66,37 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (62,37 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 62,56 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Freitagabend hinzu. Um 0,31 Prozent auf 0,65 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,32 US-Dollar) geht es um -1,08 Prozent auf 2,30 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Mastrindpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,55 US-Dollar) geht es um -1,42 Prozent auf 3,50 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Orangensaftpreis bergauf. Der Orangensaftpreis steigt 3,89 Prozent auf 2,50 US-Dollar, nach 2,42 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:00 Uhr auf. Es geht 0,06 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,16 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,75 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,93 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Mageres Schwein Preis um -1,12 Prozent auf 0,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,98 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:14 Uhr wurde ein Preis von 17,58 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 17,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,44 Prozent auf 60,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 60,23 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Reispreis um -1,19 Prozent auf 11,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 11,38 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (521,00 US-Dollar) geht es um 2,03 Prozent auf 529,00 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

