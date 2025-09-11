Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend

Fokus Rohstoffpreise

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Der Goldpreis kletterte um 20:40 Uhr um 0,39 Prozent auf 3.648,32 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.634,09 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Silberpreis um 1,66 Prozent auf 42,27 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 41,58 US-Dollar.

Daneben wertet der Platinpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 0,32 Prozent auf 1.400,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.396,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,42 Prozent auf 1.206,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.201,00 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 1,00 Prozent auf 66,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 66,37 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (62,37 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 62,56 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Freitagabend hinzu. Um 0,31 Prozent auf 0,65 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,65 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,32 US-Dollar) geht es um -1,08 Prozent auf 2,30 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Mastrindpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,55 US-Dollar) geht es um -1,42 Prozent auf 3,50 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Orangensaftpreis bergauf. Der Orangensaftpreis steigt 3,89 Prozent auf 2,50 US-Dollar, nach 2,42 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:00 Uhr auf. Es geht 0,06 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,16 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,75 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,93 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Mageres Schwein Preis um -1,12 Prozent auf 0,97 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,98 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Milchpreis seitwärts. Um 20:14 Uhr wurde ein Preis von 17,58 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Milchpreis bei 17,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,44 Prozent auf 60,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 60,23 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Reispreis um -1,19 Prozent auf 11,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 11,38 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (521,00 US-Dollar) geht es um 2,03 Prozent auf 529,00 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net