US-Preisdaten im Blick

Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig verändert

10.09.25 20:34 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb der Euro zum US-Dollar kaum Bewegung zeigt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im New Yorker Handel unter dem Strich nur wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3318 CNY -0,0082 CNY -0,10%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8648 GBP -0,0011 GBP -0,13%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1138 HKD -0,0074 HKD -0,08%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
172,4355 JPY -0,1645 JPY -0,10%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1700 USD -0,0011 USD -0,10%
Charts|News

Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1709 US-Dollar, was nur etwas weniger war als am Nachmittag.

Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1707 (Dienstag: 1,1744) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8541 (0,8514) Euro.

Nach den Vortagesverlusten stabilisierte sich der Eurokurs damit auf weiterhin hohem Niveau; US-Inflationssignale lieferten keine nachhaltigen Impulse. So hatte sich in den USA der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im August deutlich abgeschwächt. An der Erwartung einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September ändert sich damit nichts.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: zimmytws / Shutterstock.com, Maryna Pleshkun / Shutterstock.com