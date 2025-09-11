Darum zeigt sich der Euro zum Dollar wenig verändert
Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im New Yorker Handel unter dem Strich nur wenig bewegt.

Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung Euro 1,1709 US-Dollar, was nur etwas weniger war als am Nachmittag.
Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1707 (Dienstag: 1,1744) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8541 (0,8514) Euro.
Nach den Vortagesverlusten stabilisierte sich der Eurokurs damit auf weiterhin hohem Niveau; US-Inflationssignale lieferten keine nachhaltigen Impulse. So hatte sich in den USA der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im August deutlich abgeschwächt. An der Erwartung einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September ändert sich damit nichts.
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquellen: zimmytws / Shutterstock.com, Maryna Pleshkun / Shutterstock.com