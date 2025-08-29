KI-Token im Blick

NVIDIA-Aktie im Fokus: Was die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & den Kryptomarkt bedeutet

01.09.25 03:03 Uhr

Der Quartalsbericht von NVIDIA sorgt für Bewegung an Börse und Kryptomarkt. Das bedeutet die NVIDIA-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co.

• NVIDIA mit Rekordzahlen

• Korrelation zwischen Bitcoin und NVIDIA-Zahlen

• Kryptomarkt regiert auf NVIDIA-Quartalsbericht

NVIDIA macht in Q2 mehr Umsatz und Gewinn Der KI-Boom sorgte bei NVIDIA für Rekordzahlen: Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um 56 Prozent auf 46,74 Milliarden US-Dollar, der Gewinn stieg um 59 Prozent auf 26,4 Milliarden US-Dollar. Besonders das Geschäft mit Rechenzentren trug mit 41,4 Milliarden US-Dollar bei, verfehlte jedoch knapp die Markterwartungen.

Eigentlich hatte CEO Jensen Huang allein in China ein Umsatzpotenzial von rund 50 Milliarden US-Dollar pro Jahr gesehen - doch wegen US-Exportsperren und Gegenwind aus Peking verkauft NVIDIA dort aktuell keine Chips. Auch im laufenden Quartal sind keine Erlöse aus China eingeplant. Stattdessen peilt das Unternehmen Umsätze von 54 Milliarden Dollar (±2 Prozent) an.

Für die NVIDIA-Aktie ging es nach der Vorlage des Geschäftsberichts abwärts. Am Donnerstag verlor sie im NASDAQ-Handel letztlich 0,79 Prozent auf 180,17 US-Dollar - zwischenzeitlich waren die Kursverluste höher.

Chartanalysten sehen in der 183-Dollar-Zone eine entscheidende Hürde. Ein Durchbruch könnte den Weg Richtung 200 US-Dollar ebnen, während ein Scheitern die Stimmung an den Märkten belasten würde, so OneSafe.

Das bedeutet die NVIDIA-Bilanz für den Krypto-Markt

Doch nicht nur der Aktienmarkt schaute gespannt auf die Quartalszahlen des KI-Giganten. Auch der Kryptomarkt reagiert indirekt auf NVIDIA: Die Grafikprozessoren des Konzerns kommen nicht nur bei KI-Anwendungen, sondern auch in Blockchain-Systemen und beim Krypto-Mining zum Einsatz, wie BTC-ECHO erklärt. Besonders KI-nahe Token standen dabei zusätzlich im Fokus.

Historische Analysen zeigen eine enge Korrelation zwischen NVIDIA-Geschäftsberichten und dem Bitcoin: Oft schwächelt Bitcoin vor NVIDIA-Zahlen, während ein positiver Aktienanstieg auch Kryptomärkte nach oben zieht, wie OneSafe erklärt. Anleger sehen darin eine wechselseitige Abhängigkeit - je stärker NVIDIA performt, desto größer das Vertrauen in digitale Assets.

Neben Bitcoin & Co. auch KI-nahe Kryptowährungen im Blick

Doch obwohl der Geschäftsbericht nicht ganz den Erwartungen entsprach, ging es am Donnerstag am Kryptomarkt vorwiegend nach oben: Bitcoin kletterte zeitweise über 113.000 US-Dollar. Und auch Solana zeigte sich unter den Top-10 als stärkster Gewinner, während Ethereum und Ripple hingegen nachgaben. BTC-ECHO nach stütze die verhaltene NVIDIA-Prognose laut Analysten die Nachfrage nach Absicherungen wie Bitcoin, da ein Ende des KI-Booms signalisiert werde..

Die Reaktion vieler KI-Kryptowährungen blieb derweil gedämpft, wie OneSafe berichtet. Nur einzelne Token wie Livepeer konnten zulegen. Marktbeobachter verwiesen dabei auf Unsicherheit über die Nachfrage nach NVIDIA H20-Chips, was eine breitere Rallye im KI-Token-Sektor bremst.

Insgesamt schwanke die Marktstimmung laut OneSafe zwischen Optimismus und Vorsicht: Der Bitcoin hält sich nahe seines Allzeithochs und Investoren warten auf klare Signale. Sollte NVIDIA die Widerstände überwinden, könnte das nicht nur den Aktienkurs, sondern auch das gesamte Krypto-Ökosystem beflügeln. Umgekehrt würde jede Enttäuschung schnell auf beide Märkte durchschlagen.

