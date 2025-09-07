Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: AstraZeneca
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images
Platz 14: Zalando
Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hannelore Foerster/Getty Images
Platz 13: Siemens
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens
Platz 12: Nestlé
Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestlé mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Add" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 11: Ferrari
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Ferrari von 430 auf 520 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LLUIS GENE/Getty Images
Platz 10: VINCI
Das Analysehaus Jefferies hat VINCI mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com
Platz 9: PVA Tepla
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: PVA TePla AG
Platz 8: Apple
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: r.classen / Shutterstock.com
Platz 7: UniCredit
Die DZ Bank hat die Einstufung für UniCredit auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 76 Euro belassen.Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Annto / Shutterstock.com
Platz 6: Holcim
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Holcim beim Kursziel von 75 Franken mit "Buy" aufgenommen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Holcim
Platz 5: DocMorris
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 4: Nordex
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 3: adidas
Die kanadische Bank RBC hat adidas nach ihrer jährlichen Investorenkonferenz zu Luxusgüterkonzernen und Einzelhändlern in Asien mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Radu Bercan / Shutterstock.com
Platz 2: Deutsche Telekom
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 1: Infineon
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com