Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

05.09.25 11:24 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 25/36: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: AstraZeneca

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Platz 14: Zalando

Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 13: Siemens

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens

Platz 12: Nestlé

Die Baader Bank hat die Einstufung für Nestlé mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Add" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 11: Ferrari

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien von Ferrari von 430 auf 520 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LLUIS GENE/Getty Images

Platz 10: VINCI

Das Analysehaus Jefferies hat VINCI mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Platz 9: PVA Tepla

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 30 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PVA TePla AG

Platz 8: Apple

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 255 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: r.classen / Shutterstock.com

Platz 7: UniCredit

Die DZ Bank hat die Einstufung für UniCredit auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 76 Euro belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Annto / Shutterstock.com

Platz 6: Holcim

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Holcim beim Kursziel von 75 Franken mit "Buy" aufgenommen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Holcim

Platz 5: DocMorris

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 4: Nordex

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 3: adidas

Die kanadische Bank RBC hat adidas nach ihrer jährlichen Investorenkonferenz zu Luxusgüterkonzernen und Einzelhändlern in Asien mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Radu Bercan / Shutterstock.com

Platz 2: Deutsche Telekom

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 1: Infineon

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Bildquellen: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com