UniCredit Aktie
Marktkap. 103,9 Mrd. EURKGV 6,43 Div. Rendite 6,24%
WKN A2DJV6
ISIN IT0005239360
Symbol UNCFF
UniCredit Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Unicredit auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 76 Euro belassen. Unicredit sei in attraktiven Märkten in Europa positioniert, er schätze zweistelliges Ergebniswachstum in den nächsten Jahren, schrieb Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unicredit gehöre zu den profitabelsten und effizientesten Banken in Europa und überzeuge mit hohen Ausschüttungen./rob/bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UniCredit Kaufen
|Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
65,62 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
65,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|18:06
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|18:06
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|27.08.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|18:06
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|27.08.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG