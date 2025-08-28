Zalando Aktie
Marktkap. 6,17 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für die Margen der europäischen Bekleidungs-Einzelhändler im kommenden Jahr seien dank zu erwartender positiver Währungseffekte gut, die für den Umsatz aber weniger, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Sorgen wegen steigender Steuern und Lebenshaltungskosten sowie der Beschäftigungsaussichten dürften die Verbraucherstimmung belasten. Chamberlains bevorzugte Titel sind Next und JD Sports Fashion. Bei Inditex und H&M liegt er mit seinen Schätzungen nach eigener Aussage ein wenig unter den Konsensprognosen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,96 €
|Abst. Kursziel*:
66,94%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
24,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,22%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|26.08.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Zalando Buy
|Baader Bank
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|12.08.25
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
