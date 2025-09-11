DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.496 -0,5%Nas21.970 +0,4%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1718 +0,1%Öl67,48 +1,4%Gold3.646 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich im Minus -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle verfehlt Prognosen -- CaliberCos, NIO, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand DroneShield-Aktie im Blick: Anlegervertrauen nach verpasstem Millionenauftrag auf dem Prüfstand
Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen Klarna setzt Ausgabepreis für IPO fest - über eine Milliarde Dollar an Einnahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
DAX aktuell

DAX büßt Gewinne letztlich ein - Das bewegte zur Wochenmitte die Börse

10.09.25 17:41 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX schlussendlich mit roten Vorzeichen | finanzen.net

Nachdem der DAX am gestrigen Handelstag nachgegeben hatte, waren Anleger heute auch vermehrt nicht zu Zukäufen bereit.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.626,9 PKT -91,6 PKT -0,39%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte zu Beginn des Handels am Mittwoch 0,50 Prozent auf 23.837,17 Punkte zugelegt. Danach rutschte er ins Minus, sodass er 0,36 Prozent tiefer bei 23.632,95 Punkten in den Feierabend ging.

Wer­bung

Möglicherweise hielten sich Anleger lieber zurück angesichts des Abschusses von Drohnen über polnischem Staatsgebiet und den daraus folgenden politischen Entwicklungen. Die Drohnen stammen nach polnischen Regierungsangaben aus Russland. Die Regierung in Warschau hat Konsultationen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags mit den Verbündeten beantragt.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Oracle-Bilanz treibt an

Für gute Stimmung sorgten dagegen die starken Wachstumsaussichten von Oracle, die die Aktien des SAP-Konkurrenten weit nach oben schoben.
Highlight des Quartalsberichts ist für den UBS-Experten Karl Keirstead der Auftragsbestand der Cloud-Platform OCI, der die Umsätze bis 2030 auf 144 Milliarden US-Dollar katapultieren soll. Größter Auftraggeber dürfte laut Keirstead OpenAI sein.

Wer­bung

Blick auf Ereignisreiche Woche

Die Märkte warten auf einige Großereignisse im Wochenverlauf wie die Aussagen der EZB zu den Zinsaussichten und vor allem auf eine Welle von Inflationsdaten. Bis dahin seien keine neuen Marktimpulse zu erwarten, heißt es. Besonders nach den extrem schwachen US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag stehen nun die Inflationsdaten im Blick. Denn die Gefahr einer Stagflation in den USA wird immer deutlicher. An einer Zinssenkung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche um 25 Basispunkte bestehen fast keine Zweifel mehr. "Anleger freuen sich darauf, dass ein Zinssenkungszyklus von der Fed gestartet wird", sagt Marktstratege Jeff Schulze von Clearbridge Investments. Auch für Oktober und Dezember werden nun Zinssenkungen erwartet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

17:57Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert schlussendlich
17:48Aktien Frankfurt Schluss: Dax belastet von SAP und geopolitischen Sorgen
17:41DAX büßt Gewinne letztlich ein - Das bewegte zur Wochenmitte die Börse
17:36Merck scraps £1bn London drug research centre in blow to UK growth
16:19Börse Frankfurt-News: Marktstimmung: "Vorgezogener Winterschlaf?"
16:05The Zacks Analyst Blog Highlights Johnson & Johnson, SAP, Coca-Cola, Hamilton Beach and SIFCO Industries
15:57Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich schwächer
15:25Siemens Healthineers: Gespräche über Verkauf von Diagnostiksparte
mehr