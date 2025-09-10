DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.536 +0,2%Euro1,1714 ±0,0%Öl66,99 +0,7%Gold3.642 +0,4%
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Oracle, UnitedHealth im Fokus
Oracle-Aktie explodiert nach starkem KI-Ausblick Oracle-Aktie explodiert nach starkem KI-Ausblick
Webinar mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow Webinar mit Christian Schlegel und Martin Utschneider: Ein strategischer Blick auf die Indices bis zum Jahresende von DAX bis Dow
aktualisiert 10.09.25 08:53 Uhr

BioNTech dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger. Zara-Mutter Inditex steigert Umsatz, bleibt aber hinter Prognosen zurück. Nordex: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich. Novo Nordisk streicht tausende Stellen - Ausblick angepasst. CANCOM: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals.

Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte freundlich erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.
Der TecDAX dürfte ebenfalls fester starten.

In dieser Woche warten einige Großereignisse auf die Anleger, wie zum Beispiel die Aussagen der EZB zu den Zinsaussichten und eine Reihe von Inflationsdaten. Nach den schwachen US-Arbeitsmarktdaten von Dienstag stehen nun vor allem die Inflationsdaten im Blick. Es wird eine Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche erwartet.

UnitedHealth-Aktien von Medicare-Aussagen beflügelt - Dow-Spitze
UnitedHealthOracleGameStopKarna-IPONovo NordiskAppleCaliberCos

News-Ticker

09.09.25DAX letztlich in Rot -- Wall Street schließt freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
08.09.25DAX schließt fester -- Wall Street grün -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
05.09.25Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
04.09.25DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen fest - S&P 500 mit Rekord -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
03.09.25DAX schließt im Plus -- Wall Street letztlich uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Gold, Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave im Fokus
