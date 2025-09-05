DAX23.737 +0,6%ESt505.345 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,70 +1,6%Gold3.616 +0,8%
Kursrückgang

BYD-Aktie im Abwärtstaumel - was belastet den Tesla-Konkurrenten?

08.09.25 12:25 Uhr
BYD-Aktie unter Druck: Analysten sehen Risiken für den Tesla-Konkurrenten | finanzen.net

Die BYD-Aktie findet an der Börse derzeit keinen richtigen Halt. Trotz eines positiven Jahresstarts werfen Analysten einen kritischen Blick auf die aktuelle Entwicklung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,58 EUR 0,13 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• BYD-Aktie verliert klar auf 3-Monatsbasis
• Analysten zeigen sich skeptisch
• Langfristiges Potenzial bleibt aber bestehen

Das ist los bei der BYD-Aktie

Die Aktie des chinesischen Elektroauto-Riesen BYD verzeichnet einen besorgniserregenden Abwärtstrend. Auf 3-Monatssicht steht ein Abschlag von über 20 Prozent an der Kurstafel, in den zurückliegenden fünf Handelstagen ging es derweil um rund 2,6 Prozent nach unten. Es scheint, als finde die Aktie derzeit keinen richtigen Halt. Am heutigen Montag beendete sie den Hongkong-Handel letztendlich unverändert bei 105,60 Hongkong-Dollar.

Trotz eines positiven Jahresstarts - seit Jahresbeginn hat sich das Papier noch immer um fast 19 Prozent verteuert - werfen Analysten einen kritischen Blick auf die aktuelle Entwicklung.

Makrofaktoren belasten chinesische Aktien zusätzlich

Der Druck auf die BYD-Aktie wird durch mehrere externe Faktoren verstärkt. Die internationalen Aktienmärkte standen in der vergangenen Woche generell unter Druck, wobei enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten und zunehmende Konjunktursorgen die Stimmung belasteten. Diese Entwicklung in Kombination mit wachsendem Konkurrenzdruck trifft chinesische Titel wie BYD besonders hart.

Zusätzlich sorgt die hohe Volatilität auf dem europäischen Markt für eine erhöhte Risikowahrnehmung gegenüber chinesischen Unternehmen. Investoren zeigen sich zunehmend vorsichtig bei Engagements in China, was auch die Kursentwicklung von BYD belastet. Dieser Trend spiegelt die allgemeine geopolitische Unsicherheit wider, die derzeit auf den Märkten herrscht.

Fundamentale Bewertung bleibt solide

Analysten bewerten die Aktie zwar weiterhin als fundamental solide, weisen jedoch auf die schwankende Gewinnkonstanz hin. Die operative Stärke von BYD als einer der größten Elektrofahrzeughersteller weltweit bleibt unbestritten, was langfristig orientierte Investoren trotz der aktuellen Marktschwäche zuversichtlich stimmen könnte.

Redaktion finanzen.net

