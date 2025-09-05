DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.911 +0,9%Euro1,1712 -0,1%Öl65,72 -1,7%Gold3.592 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wird neuen Model YL laut Elon Musk vielleicht nie in die USA bringen Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wird neuen Model YL laut Elon Musk vielleicht nie in die USA bringen
NVIDIA-Aktie zwischen Hype und Risiko: 5-Billionen-Dollar-Vision oder nächste Blase? NVIDIA-Aktie zwischen Hype und Risiko: 5-Billionen-Dollar-Vision oder nächste Blase?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Marktchancen

Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wird neuen Model YL laut Elon Musk vielleicht nie in die USA bringen

08.09.25 00:06 Uhr
NASDAQ-Aktie Tesla im Blick: US-Marktstart des Model YL ungewiss | finanzen.net

Tesla hat in China den neuen Model YL vorgestellt - eine größere, sechssitzige Version des Erfolgs-SUV Model Y. In den USA aber könnte der Wagen laut Elon Musk nie erscheinen. Statt auf neue Modelle setzt der Tesla-Chef einmal mehr auf autonomes Fahren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,45 EUR -0,04 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NIO
5,15 EUR -0,08 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
298,00 EUR 8,20 EUR 2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Neuer Model YL startet in China mit sechs Sitzen und größerem Radstand
• Musk zweifelt an US-Start
• Starke Konkurrenz in China, Potenzial in den USA

Wer­bung

Neuer Model YL startet in China

Mit dem Model YL hat Tesla in China eine neue Variante seines meistverkauften SUV vorgestellt. Das Fahrzeug ist rund sieben Zoll länger als der bisherige Model Y, bietet sechs Sitze und damit erstmals eine vollwertige dritte Reihe. Auch optisch gibt es Anpassungen wie neue Räder, eine geänderte Heckpartie und einen Spoiler. Laut The Verge reagiert Tesla damit auf die wachsende Konkurrenz im größten Elektroautomarkt der Welt, wo Hersteller wie NIO und BYD verstärkt auf größere, familienfreundliche Modelle setzen.

Musk: USA-Start frühestens 2026 - oder nie

Auf X erklärte Elon Musk, dass der Model YL in den USA frühestens Ende 2026 in Produktion gehen werde und selbst das sei nicht sicher. Er schloss nicht aus, dass die Variante überhaupt nie nach Nordamerika komme. Als Begründung führt Musk an, dass der Durchbruch beim autonomen Fahren kurz bevorstehe und ein zusätzliches SUV-Modell dann überflüssig wäre.

Damit bleibt der Tesla-Chef seiner Linie treu: Anstatt auf eine breitere Modellpalette zu setzen, vertraut er konsequent auf die eigenen Robotaxi-Pläne und die Full-Self-Driving-Technologie. Nach Einschätzung von Investors Business Daily ist dies ein klares Signal, dass Musk die Zukunft des Unternehmens stärker im autonomen Fahrdienst als im klassischen Fahrzeugverkauf sieht - auch wenn die bisherigen Fortschritte hinter seinen wiederholten Ankündigungen zurückgeblieben sind.

Wer­bung

Autonomie als wiederkehrende Rechtfertigung

Seit Jahren betont Elon Musk, dass mit dem Durchbruch beim autonomen Fahren neue Modelle kaum noch eine Rolle spielen würden. Wie Electrek berichtet, lagen seine Prognosen dazu jedoch regelmäßig daneben - praktisch jedes Jahr kündigte er an, Tesla stehe kurz vor der Lösung des Problems. Die Folgen dieser Fehleinschätzungen sind bis heute spürbar: So wurde das lange erwartete "25.000-Dollar-Tesla"-Projekt gestrichen, weil Musk es durch Robotaxis für entbehrlich hielt. Auch zentrale Bedienelemente wie Blinker- und Gangwahlhebel wurden entfernt - inzwischen bietet Tesla sie wieder als Nachrüstoption an.

Marktchancen und Risiken in China vs. USA

In China tritt der Model YL in ein hart umkämpftes Segment ein. Mit einem Einstiegspreis von über 50.000 US-Dollar ist es deutlich teurer als Konkurrenzprodukte wie etwa der NIO Onvo L90, der bereits ab rund 39.000 US-Dollar erhältlich ist, wie The Verge hervorhebt. Das könnte es für Tesla schwieriger machen, sich im anhaltenden Preiskampf gegen heimische Hersteller wie NIO oder BYD durchzusetzen.

In den USA hingegen wären die Rahmenbedingungen ganz andere. Dort gehören größere SUVs zu den beliebtesten Fahrzeugkategorien, und die Konkurrenz bei vollelektrischen Modellen ist bislang überschaubar. Nach Einschätzung von Electrek hätte Tesla mit dem YL daher durchaus Chancen, auf dem Heimatmarkt Käufer zu gewinnen - sollte das Modell überhaupt jemals eingeführt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NIO und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images, John Keeble/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
09.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
05.05.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Tesla SellUBS AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
24.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen