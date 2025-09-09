DAX23.732 +0,1%ESt505.382 +0,3%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.295 +1,0%Euro1,1723 +0,1%Öl67,12 +0,9%Gold3.651 +0,7%
Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Meta, Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet
EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating
Netflix-Aktie sinkt: 'Wednesday' zurück an Spitze der Charts

10.09.25 14:25 Uhr
NASDAQ-Aktie Netflix in Rot: "Wednesday" erobert erneut Platz eins der Charts | finanzen.net

Die Grusel-Comedy "Wednesday" hat dank neuer Folgen die Spitze der weltweiten Netflix-Charts zurückerobert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.078,60 EUR 0,80 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die zweite Staffel der Serie wurde in der vergangenen Woche 28,2 Millionen Mal angeklickt, wie der Streamingdienst mitteilte. Am vergangenen Mittwoch war die zweite Hälfte von Season zwei online gestellt worden, was der Fangemeinde offenbar neuen Schub gab.

In 81 TV-Märkten war "Wednesday" laut Netflix der Spitzenreiter. Global verdrängte die Serie um die Monster jagende Internatsschülerin und ihre schrullige Familie wieder den kurzzeitigen Spitzenreiter der vergangenen Woche, die romantische Coming-of-Age-Serie "My Life With the Walter Boys".

Wednesday (Jenna Ortega) jagt in der neuen Staffel einen bösen Menschen, der die Macht hat, Vogelschwärme als mörderische Waffen zu benutzen. Zugleich wird sie von Vorahnungen geplagt, dass sie den Tod ihrer besten Freundin Enid (Emma Myers) auslösen wird. Mit dabei im prominenten Cast ist auch Popstar Lady Gaga. Die Sängerin spielt eine Lehrerin der Nevermore Academy.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich die Netflix-Aktie zeitweise 0,46 Prozent tiefer bei 1.257,40 US-Dollar.

/bok/DP/men

BERLIN (dpa-AFX)

In eigener Sache

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
