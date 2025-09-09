Neue Folgen

Die Grusel-Comedy "Wednesday" hat dank neuer Folgen die Spitze der weltweiten Netflix-Charts zurückerobert.

Die zweite Staffel der Serie wurde in der vergangenen Woche 28,2 Millionen Mal angeklickt, wie der Streamingdienst mitteilte. Am vergangenen Mittwoch war die zweite Hälfte von Season zwei online gestellt worden, was der Fangemeinde offenbar neuen Schub gab.

In 81 TV-Märkten war "Wednesday" laut Netflix der Spitzenreiter. Global verdrängte die Serie um die Monster jagende Internatsschülerin und ihre schrullige Familie wieder den kurzzeitigen Spitzenreiter der vergangenen Woche, die romantische Coming-of-Age-Serie "My Life With the Walter Boys".

Wednesday (Jenna Ortega) jagt in der neuen Staffel einen bösen Menschen, der die Macht hat, Vogelschwärme als mörderische Waffen zu benutzen. Zugleich wird sie von Vorahnungen geplagt, dass sie den Tod ihrer besten Freundin Enid (Emma Myers) auslösen wird. Mit dabei im prominenten Cast ist auch Popstar Lady Gaga. Die Sängerin spielt eine Lehrerin der Nevermore Academy.

