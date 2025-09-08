Milliardendeal

Ein Milliardendeal mit Microsoft hat die Aktien der Nebius Group am Dienstagmorgen angetrieben.

Der Aktienkurs des an der NASDAQ notierten niederländischen Spezialisten für Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen schnellte zeitweise um 41,02 Prozent hoch auf 90,34 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung würde damit auf fast 23 Milliarden Dollar steigen.

Zuvor hatte Nebius einen Auftrag des Software-Riesen Microsoft für die Lieferung von KI-Infrastruktur bekannt gegeben. Der gesamte Vertrag hat ein Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar (14,8 Mrd Euro) bis 2031, wobei eine Aufstockung auf 19,4 Milliarden Dollar möglich ist./mis/stk

