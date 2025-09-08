DAX23.723 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.655 +0,3%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1717 -0,4%Öl67,06 +1,2%Gold3.640 +0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Milliardendeal

Nebius-Aktie +41 Prozent: Microsoft-Auftrag sorgt für Aufwind

09.09.25 17:06 Uhr
Nebius-Aktie steigt um 41 Prozent: Microsoft-Auftrag treibt Kurs stark nach oben | finanzen.net

Ein Milliardendeal mit Microsoft hat die Aktien der Nebius Group am Dienstagmorgen angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
426,55 EUR 3,45 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nebius
79,50 EUR 23,00 EUR 40,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.785,6 PKT -13,1 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Der Aktienkurs des an der NASDAQ notierten niederländischen Spezialisten für Cloud-Infrastruktur für KI-Anwendungen schnellte zeitweise um 41,02 Prozent hoch auf 90,34 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung würde damit auf fast 23 Milliarden Dollar steigen.

Zuvor hatte Nebius einen Auftrag des Software-Riesen Microsoft für die Lieferung von KI-Infrastruktur bekannt gegeben. Der gesamte Vertrag hat ein Volumen von 17,4 Milliarden US-Dollar (14,8 Mrd Euro) bis 2031, wobei eine Aufstockung auf 19,4 Milliarden Dollar möglich ist./mis/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

