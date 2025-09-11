DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,36 -2,8%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.614 +0,4%Euro1,1774 +0,1%Öl66,56 +0,5%Gold3.641 +0,2%
09.09.25
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wird im Minus erwartet

Der DAX sowie der TecDAX werden zur Handelseröffnung mit leichten Verlusten erwartet.

2. Börsen in Fernost zeigen sich uneinheitlich

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,25 Prozent auf 43.532,59 Punkte.

Der Shanghai Composite notiert unterdessen 0,7 Prozent tiefer bei 3.800,20 Zählern.

In Hongkong geht es ebenfalls aufwärts: Der Hang Seng steigt zwischenzeitlich um 0,48 Prozent auf 25.758,02 Zähler (MEZ: 07:55).

3. DEUTZ-Aktie unter Druck: Kapitalerhöhung für Übernahme gestartet

Der Motorenbauer DEUTZ will zur Finanzierung seiner jüngsten Übernahme im Drohnengeschäft sein Kapital erhöhen. Zur Nachricht

4. Fresenius-Aktie: Anleihen im Milliarden-Volumen platziert - frisches Kapital

Fresenius hat nach fast zweijähriger Abwesenheit vom Euro-Anleihemarkt zwei Anleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro über zwei Tranchen platziert. Zur Nachricht

5. GameStop & Oracle legen Bilanz offen

Nach US-Börsenschluss werden GameStop und Oracle die Zahlen zum vergangenen Quartal vorlegen. Die Erwartungen der Experten 6. Apple präsentiert voraussichtlich neue Produkte: Keynote am Abend

Wie in jedem Herbst lädt Apple zu einer Keynote auf den Firmencampus ein. Auch 2025 dürfte CEO Tim Cook den Anhängern des Konzerns wieder Neuheiten vorstellen. Zur Nachricht

7. Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage

Frankreichs Minderheitsregierung von Premier François Bayrou ist gescheitert. Zur Nachricht

8. BMW-Aktie: BMW hält an strategischen Margenkorridor fest

Angesichts der stetig besseren Profitabilität bei neuen Elektroautos könnte BMW in drei Jahren wieder den strategischen Margenkorridor im Autogeschäft erreichen. Zur Nachricht

9. Rheinmetall-Aktie: Lieferung von neuem Drohnenabwehr-System an die Ukraine geplant

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will der Ukraine zur Drohnenabwehr sein neues Luftverteidigungssystem Skyranger liefern. Zur Nachricht

10. ASML-Aktie: Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral bestätigt

Der Chipausrüster ASML investiert im Rahmen einer Finanzierungsrunde einen Milliardenbetrag in das französische KI-Startup Mistral AI. Zur Nachricht

