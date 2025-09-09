DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Fresenius platziert Anleihen im Milliarden-Volumen -- Apple vor Keynote -- Novo Nordisk, DEUTZ, BMW, Brenntag, ASML im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag etwas schwächer präsentieren. Der DAX sowie der TecDAX werden zur Handelseröffnung mit leichten Verlusten erwartet. Nach dem freundlichen Wochenauftakt wird der DAX am Dienstag etwas schwächer erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Morgen 0,1 Prozent tiefer bei 23.770 Punkten. Damit ringt der Index weiter um die 100-Tage-Linie, die er zuletzt erstmals seit April unterschritten hatte und die als wichtiger Trendindikator gilt. Im Fokus der Anleger stehen neben der US- Geldpolitik auch wachsende Konjunktursorgen in den USA, der Krieg in der Ukraine sowie die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft.





Die europäischen Aktienmärkte werden tiefer erwartet. Der EURO STOXX 50 soll zum Börsenstart etwas verlieren. Die europäischen Börsen werden am Dienstag mit leichten Verlusten erwartet. Die US-Vorgaben waren uneinheitlich und konzentrierten sich auf einzelne Sektoren wie KI-Rechenzentren. Im Fokus stehen in Europa die Auto-Werte zur IAA in München, wo zahlreiche Unternehmen neue Ausblicke geben dürften. Zudem richtet sich der Blick nach Frankreich: Nach dem Regierungssturz blieb der Markt bislang gelassen, da Präsident Macron keine Neuwahlen plant, sondern einen neuen Premier sucht.

Übergeordnet dominiert weiterhin die Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen senken wird.





Die US-Börsen präsentierten sich im Handel zum Wochenstart mit positiven Vorzeichen. Der Dow Jones notierte zu Beginn marginal im Plus und beendete das Geschäft auch auf diesem Niveau. So stand zum Schluss ein kleiner Aufschlag von 0,25 Prozent auf 45.514,95 Punkte an der Kurstafel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung unterdessen höher und markierte bei 21.885,62 Stellen sogar ein neues Allzeithoch. Schlussendlich verließ er den Handel noch 0,45 Prozent stärker bei 21.798,70 Zählern. Anleger bewerten weiterhin die Aussichten auf mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Nach dem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht richten sich die Blicke nun auf die Inflationsdaten dieser Woche. Die schwachen Beschäftigungszahlen haben jedoch die Erwartung untermauert, dass die Fed bei ihrer Sitzung kommende Woche die Leitzinsen um mindestens 25 Basispunkte senken dürfte - mit steigender Wahrscheinlichkeit sogar um 50 Basispunkte. "Nach den schwachen Arbeitsmarktdaten dürfte es einer großen positiven Überraschung bei den Inflationsdaten in dieser Woche bedürfen, um eine Zinssenkung der Fed noch zu verhindern", sagte Chris Larkin von dem zur Bank Morgan Stanley gehörenden Online-Broker E-Trade. Allerdings riet der Experte auch zur Vorsicht. Da Zinssenkungen zunehmend in die Prognosen einflössen, dürfte der Markt kurzfristig weniger geneigt sein, weitere Anzeichen einer Konjunkturabkühlung zu ignorieren. Zu Wochenbeginn sind keine wichtigen Konjunkturindikatoren terminiert.




