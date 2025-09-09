DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,36 -2,8%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.614 +0,4%Euro1,1774 +0,1%Öl66,50 +0,4%Gold3.640 +0,1%
DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Fresenius platziert Anleihen im Milliarden-Volumen -- Apple vor Keynote -- Novo Nordisk, DEUTZ, BMW, Brenntag, ASML im Fokus
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashbestand nutzen: Rekord-Aktienrückkäufe oder Forschung? So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashbestand nutzen: Rekord-Aktienrückkäufe oder Forschung?
Novartis-Aktie: Milliarden-Übernahme von Tourmaline Bio geplant Novartis-Aktie: Milliarden-Übernahme von Tourmaline Bio geplant
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Fresenius platziert Anleihen im Milliarden-Volumen -- Apple vor Keynote -- Novo Nordisk, DEUTZ, BMW, Brenntag, ASML im Fokus

aktualisiert 09.09.25 08:24 Uhr

Nach Vertrauensfrage: Frankreichs Regierung gestürzt. Rheinmetall-Aktie: Lieferung von neuem Drohnenabwehr-System an die Ukraine geplant.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag etwas schwächer präsentieren.

Der DAX sowie der TecDAX werden zur Handelseröffnung mit leichten Verlusten erwartet.

Nach dem freundlichen Wochenauftakt wird der DAX am Dienstag etwas schwächer erwartet. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Morgen 0,1 Prozent tiefer bei 23.770 Punkten. Damit ringt der Index weiter um die 100-Tage-Linie, die er zuletzt erstmals seit April unterschritten hatte und die als wichtiger Trendindikator gilt.

Im Fokus der Anleger stehen neben der US-Geldpolitik auch wachsende Konjunktursorgen in den USA, der Krieg in der Ukraine sowie die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft.

Brenntag-Aktie: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen
08.09.25DAX schließt fester -- Wall Street grün -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
05.09.25Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
04.09.25DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen fest - S&P 500 mit Rekord -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
03.09.25DAX schließt im Plus -- Wall Street letztlich uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Gold, Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave im Fokus
02.09.25DAX letztlich klar tiefer -- Wall Street schließt in Rot -- NIO senkt Verluste -- DEUTZ, BYD, SMA Solar, Lucid, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
