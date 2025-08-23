DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin97.045 +0,2%Euro1,1704 -0,2%Öl67,78 ±-0,0%Gold3.367 -0,2%
Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer, der sich einen Ruf als aktivistischer Investor aufgebaut hat, im zweiten Jahresviertel 2025 in zahlreiche Werte.

Institutionelle Investoren, die Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) verpflichtet, vierteljährlich Bericht über ihre Anlagen zu erstatten. Da Elliott Investment Management, der Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer, US-Aktien im Depot hält, deren Wert im vergangenen Jahresviertel etwa 17,59 Milliarden US-Dollar betrug, muss auch er das sogenannte 13F-Formular bei der Behörde vorlegen.
Im folgenden Ranking werden die zehn größten Aktienpositionen präsentiert, die Elliott Investment Management im zweiten Quartal 2025 im Depot hatte - gewichtet nach Prozentanteil. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.
Redaktion finanzen.net

2. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Paul Singers Hedgefonds Elliott Investment Management im Depot

Platz 11: Das Ranking

Institutionelle Investoren, die Anlagen mit einem Gesamtwert von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind gegenüber der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) verpflichtet, ihre Investitionen vierteljährlich zu melden. Das gilt auch für Elliott Investment Management, den Hedgefonds des aktivistischen Investors Paul Singer. Im zweiten Quartal 2025 hatte das gesamte Depot einen Wert von 17,59 Milliarden US-Dollar. Im Folgenden sind die zehn größten Aktienpositionen aufgelistet, die der Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 in seinem Depot hielt, sortiert nach Prozentanteil. Das Ranking beinhaltet nur Aktieninvestments, andere Investitionen sowie Puts und Calls von Elliott Investment Management wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.

Quelle: sec.gov, Bild: Thos Robinson/Getty Images for New York Times Sour

Platz 10: Crown Castle

Eingeläutet werden die Top-Positionen der Singer-Beteiligungen mit Crown Castle. Im zweiten Quartal 2025 gab es hier keine Veränderung, sodass Elliott Investment Management weiterhin insgesamt 1.225.000 Aktien des Unternehmens aus dem Erdölfördersektor hielt, die zum Stichtag einen Wert von 125,844 Millionen US-Dollar hatten. Die Beteiligung machte damit insgesamt 0,72 Prozent des gesamten Portfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 9: Western Digital

Da Singer einige seiner Beteiligungen verkaufte, schafft es Western Digital auch ohne Aufstockung der Position neu ins Ranking. Singer hielt zum Ende des zweiten Quartals 2025 weiterhin 2.250.000 Aktien des Unternehmens, die zum Stichtag einen Wert von 143,978 Millionen US-Dollar hatten. Damit entsprach die Beteiligung 0,82 Prozent des gesamten Portfolios - Platz 9 im Ranking.

Quelle: sec.gov, Bild: Tada Images / Shutterstock.com

Platz 8: Liberty Broadband

Keine Änderungen gab es bei Liberty Broadband. An der Kommunikationsmittelkette hielt der Starinvestor im zurückliegenden Jahresviertel demnach weiterhin 2.546.626 Anteilsscheine im Wert von rund 234,59 Millionen US-Dollar zum Stichtag. Mit einem Depotanteil von 1,33 Prozent landete Liberty Broadband auf Platz 8.

Quelle: sec.gov, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 7: Etsy

Auf dem siebten Platz im Elliott Investment Management-Depot befanden sich - wie schon im Vorquartal - die Aktien des Online-Marktplatzes Etsy. Unverändert waren zum Stichtag noch insgesamt 5.000.000 Aktien im Wert von rund 250,8 Millionen US-Dollar im Portfolio des Hedgefonds - ein Anteil von 1,43 Prozent am Gesamtportfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: Sergei Elagin / Shutterstock.com

Platz 6: Hewlett Packard Enterprise

Neu im Depot und direkt auf Platz 6 gelandet ist die Beteiligung an Hewlett Packard Enterprise in Q2 2025. So kamen 18.630.978 Aktien des US-Biotechnologieunternehmens mit einem Wert von 381,003 Millionen US-Dollar in das Portfolio von Elliott Investment Management. Damit betrug der Anteil 2,17 Prozent am gesamten Depot.

Quelle: sec.gov, Bild: pcruciatti / Shutterstock.com

Platz 5: Pinterest

Auf dem fünften Platz landete im zurückliegenden Jahresviertel erneut Pinterest. Elliott Investment Management ließ diese Investition im Berichtszeitraum unangetastet und hielt somit zuletzt insgesamt 28.000.000 Anteilsscheine im Wert von etwa 1,004 Milliarden US-Dollar. Pinterest machte damit 5,71 Prozent des Gesamtdepots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Ink Drop / Shutterstock.com

Platz 4: Southwest Airlines

Southwest Airlines blieb im Portfolio von Elliott Investment Management im zweiten Quartal unangetastet und verbleibt auf Platz 4. Der Bestand zum 30. Juni 2025 belief sich weiterhin auf 53.978.500 Anteilsscheine. Diese hatten einen geschätzten Wert von rund 1,75 Milliarden US-Dollar und machten 9,95 Prozent des Gesamtportfolios aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Southwest

Platz 3: Suncor Energy

Suncor Energy musste im vergangenen Quartal den Silberpokal abgeben und sicherte sich mit einem Depotanteil von 11,21 Prozent nur noch Platz 3. Zum Stichtag befanden sich, nachdem auch hier keine Änderungen vorgenommen wurden, insgesamt 52.670.800 Aktien im Wert von etwa 1,97 Milliarden US-Dollar im Portfolio.

Quelle: sec.gov, Bild: sockagphoto / Shutterstock.com

Platz 2: Phillips 66

Phillips 66 schaffte im zurückliegenden Quartal den Sprung vom dritten auf den zweiten Platz, nachdem Elliott Investment Management die Position um 3.526.000 Anteilsscheine erhöht hatte. Singer hielt zum 30. Juni 2025 insgesamt 19.251.000 Anteilsscheine des US-Energiekonzern im Wert von etwa 2,297 Milliarden US-Dollar. Phillips 66 machte damit 13,05 Prozent des Gesamtdepots aus.

Quelle: sec.gov, Bild: Philipps 66

Platz 1: Triple Flag Precious Metals

Triple Flag Precious Metals konnte im zweiten Quartal 2025 erneut den Platz 1 im Ranking verteidigen. Die unangetasteten 133.815.727 im Elliott Investment Management-Depot enthaltenen Aktien machten 18,02 Prozent des gesamten Portfolios aus. Zum Stichtag Ende Juni war die Anlage rund 3,17 Milliarden US-Dollar wert.

Quelle: sec.gov, Bild: T. Schneider / Shutterstock.com

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

