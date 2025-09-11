DAX23.725 -0,4%ESt505.371 +0,2%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.617 +0,2%Nas21.761 -0,2%Bitcoin94.568 -0,7%Euro1,1725 -0,3%Öl66,69 +0,7%Gold3.644 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
DAX aktuell

DAX schließt am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil

09.09.25 17:40 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX nach Frankreich-Beben leichter | finanzen.net

Am zweiten Handelstag der Woche präsentierte sich der Leitindex an der Börse in Frankfurt mit angezogener Handbremse.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.733,2 PKT -73,9 PKT -0,31%
Charts|News|Analysen

Der DAX hat den Dienstag an der Frankfurter Börse minimale 0,02 Prozent niedriger bei 23.802,61 Punkten begonnen und zeigte sich nach kurzem Plus wieder leichter. Schlussendlich gab das Börsenbarometer um 0,37 Prozent auf 23.718,45 Einheiten nach.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Kein Schwung am zweiten Handelstag der Woche

Nach zwei schwächeren Wochen hatte sich der deutsche Aktienmarkt am Montag wieder etwas erholt. Der Schwung ließ am Dienstag aber wieder nach: Nach seinem starken Wochenstart dominierte die Zurückhaltung. Der DAX setzt damit seinen Kampf um die 100-Tage-Linie fort, die er zuletzt zeitweise erstmals seit April leicht unterschritten hatte. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Im Fokus bleiben die US-Geldpolitik, zuletzt zugenommene Sorgen mit Blick auf die US-Wirtschaft sowie Krieg in der Ukraine und die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft.

Politische Hängepartie in Frankreich

Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Paris will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nun zügig einen neuen Premier ernennen. Stratege Timothy Graf vom Vermögensverwalter State Street sieht in der politischen Instabilität Frankreichs ein "ernstes lokales Problem, das jedoch wahrscheinlich keine unmittelbare existenzielle Frage für Europa darstellt". Die Eurozone befinde sich politisch in einer anderen Lage als während der Krisenjahre Anfang der 2010er Jahre und sei besser imstande, diese Herausforderungen zu meistern.

Wer­bung

"Die politische Lage bleibt damit fragil und die notwendigen Reformen ungewiss", schrieb Analyst Andreas Wex von der Commerzbank. Es werde spannend sein zu sehen, ob und wie lange sich der neue Premier im Amt halten kann und ob er es schafft, einen Haushalt zu verabschieden. "Das in Koalitionen ungeübte politische Frankreich tut sich schwer mit Kompromissen", so Wex.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

17:40DAX schließt am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil
17:31IAA: German automakers need to step on the gas to stay relevant
16:43IAA Mobility: Friedrich Merz und Autoindustrie üben Kritik am Verbrennerverbot
16:32Infineon signs memorandum of understanding with China’s Lingji
16:23IAA: German automakers need to step on the gas to stay relevant
16:15Here's How Much $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
16:03Air Canada nennt erste neue Route für den Airbus A321 XLR - und zwei weitere XLR-Strecken
16:03Air Canada: Erste Airbus A321 XLR-Route führt nach Palma de Mallorca
mehr