DAX in KW 36: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 36/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 29.08.2025 und dem 05.09.2025. Stand ist der 05.09.2025.
Platz 40: Infineon
Infineon: -9,68 Prozent
Platz 39: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -5,04 Prozent
Platz 38: Daimler Truck
Daimler Truck: -4,88 Prozent
Platz 37: Siemens
Siemens: -4,48 Prozent
Platz 36: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: -4,11 Prozent
Platz 35: Siemens Energy
Siemens Energy: -3,46 Prozent
Platz 34: BASF
BASF: -3,42 Prozent
Platz 33: Vonovia SE
Vonovia SE: -3,11 Prozent
Platz 32: Continental
Continental: -2,91 Prozent
Platz 31: Porsche
Porsche: -2,84 Prozent
Platz 30: Allianz
Allianz: -2,71 Prozent
Platz 29: Sartorius vz
Sartorius vz: -2,52 Prozent
Platz 28: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -2,35 Prozent
Platz 27: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -2,31 Prozent
Platz 26: Brenntag SE
Brenntag SE: -2,04 Prozent
Platz 25: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -1,81 Prozent
Platz 24: Hannover Rück
Hannover Rück: -1,77 Prozent
Platz 23: SAP SE
SAP SE: -1,49 Prozent
Platz 22: BMW
BMW: -1,14 Prozent
Platz 21: Beiersdorf
Beiersdorf: -0,94 Prozent
Platz 20: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -0,81 Prozent
Platz 19: Porsche Automobil vz
Porsche Automobil vz: -0,66 Prozent
Platz 18: Symrise
Symrise: -0,56 Prozent
Platz 17: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -0,53 Prozent
Platz 16: EON SE
EON SE: -0,46 Prozent
Platz 15: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,15 Prozent
Platz 14: Commerzbank
Commerzbank: -0,12 Prozent
Platz 13: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): 0,31 Prozent
Platz 12: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: 0,34 Prozent
Platz 11: Bayer
Bayer: 0,34 Prozent
Platz 10: Fresenius SE
Fresenius SE: 0,88 Prozent
Platz 9: Merck
Merck: 1,15 Prozent
Platz 8: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,38 Prozent
Platz 7: QIAGEN
QIAGEN: 1,71 Prozent
Platz 6: RWE
RWE: 2,28 Prozent
Platz 5: Airbus SE
Airbus SE: 2,59 Prozent
Platz 4: Henkel vz
Henkel vz: 2,80 Prozent
Platz 3: Rheinmetall
Rheinmetall: 3,26 Prozent
Platz 2: Zalando
Zalando: 3,74 Prozent
Platz 1: adidas
adidas: 5,62 Prozent
