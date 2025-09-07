DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow45.357 -0,6%Nas21.661 -0,2%Bitcoin94.416 -0,6%Euro1,1738 +0,8%Öl65,38 -2,2%Gold3.596 +1,4%
DAX geht nach US-Arbeitsmarktdaten tiefer ins Wochenende
DAX-Performance

DAX in KW 36: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

05.09.25 19:18 Uhr
DAX-Performance KW 36: Wer punktete, wer verlor? Die Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.597,0 PKT -173,4 PKT -0,73%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 36 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 36/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 29.08.2025 und dem 05.09.2025. Stand ist der 05.09.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Infineon

Infineon: -9,68 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 39: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -5,04 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 38: Daimler Truck

Daimler Truck: -4,88 Prozent

Quelle: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 37: Siemens

Siemens: -4,48 Prozent

Quelle: A.Penkov / Shutterstock.com

Platz 36: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: -4,11 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 35: Siemens Energy

Siemens Energy: -3,46 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 34: BASF

BASF: -3,42 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 33: Vonovia SE

Vonovia SE: -3,11 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 32: Continental

Continental: -2,91 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 31: Porsche

Porsche: -2,84 Prozent

Quelle: xxx

Platz 30: Allianz

Allianz: -2,71 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 29: Sartorius vz

Sartorius vz: -2,52 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 28: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -2,35 Prozent

Quelle: Sean Gallup/Getty Images

Platz 27: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -2,31 Prozent

Quelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Platz 26: Brenntag SE

Brenntag SE: -2,04 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 25: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -1,81 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 24: Hannover Rück

Hannover Rück: -1,77 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 23: SAP SE

SAP SE: -1,49 Prozent

Quelle: SAP

Platz 22: BMW

BMW: -1,14 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 21: Beiersdorf

Beiersdorf: -0,94 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 20: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -0,81 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 19: Porsche Automobil vz

Porsche Automobil vz: -0,66 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 18: Symrise

Symrise: -0,56 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 17: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -0,53 Prozent

Quelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 16: EON SE

EON SE: -0,46 Prozent

Quelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Platz 15: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,15 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 14: Commerzbank

Commerzbank: -0,12 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 13: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): 0,31 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 12: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: 0,34 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 11: Bayer

Bayer: 0,34 Prozent

Quelle: Bayer AG

Platz 10: Fresenius SE

Fresenius SE: 0,88 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 9: Merck

Merck: 1,15 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 8: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,38 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 7: QIAGEN

QIAGEN: 1,71 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 6: RWE

RWE: 2,28 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 5: Airbus SE

Airbus SE: 2,59 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 4: Henkel vz

Henkel vz: 2,80 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 3: Rheinmetall

Rheinmetall: 3,26 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 2: Zalando

Zalando: 3,74 Prozent

Quelle: Hannelore Foerster/Getty Images

Platz 1: adidas

adidas: 5,62 Prozent

Quelle: paul prescott / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

