Nach Vortagesverlusten

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung

05.09.25 10:17 Uhr
Rüstungsbranche gefragt: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder im Aufwind | finanzen.net

Die Aktien der großen deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT legen im Freitagshandel wieder spürbar zu, nachdem es am Vortag nach unten gegangen war.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
91,00 EUR 2,10 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
67,56 EUR 1,30 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.754,50 EUR 31,00 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Rüstungswerte am Vortag unter Druck
• Kurserholung zum Wochenschluss
• Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier der Anleger

Rüstungsaktien am Vortag unter Druck

Am Donnerstag waren am deutschen Rüstungshimmel teilweise dunkle Wolken aufgezogen. Während es für Rheinmetall-Aktien im XETRA-Handel schlussendlich um 1,65 Prozent nach unten gegangen war auf 1.725,00 Euro, verloren HENSOLDT-Titel bis Handelsende sogar 3,58 Prozent auf 88,85 Euro. Lediglich RENK konnte sich etwas robuster zeigen und stieg um 0,08 Prozent auf 66,72 Euro. Ausschlaggebend für die Kursverluste waren wohl erneut Sorgen vor einer möglichen Überhitzung.

Erholung im Rüstungssektor

Am Freitag hat sich das Blatt nun wieder etwas gewendet. So steigen Rheinmetall-Papiere zeitweise um 1,10 Prozent an auf 1.744,00 Euro - das Jahresplus beläuft sich mittlerweile auf rund 184 Prozent. Für RENK ging es seit Jahresstart bislang sogar um rund 267 Prozent nach oben, im heutigen Handel verteuern sich die Aktien um weitere 0,91 Prozent auf 67,33 Euro. Und auch HENSOLDT-Aktien erholen sich wieder um 2,42 Prozent auf 91,00 Euro, wodurch sich der Gewinn seit Beginn des Jahres mittlerweile auf 163,48 Euro beläuft.

Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ohne klaren Trend

Die Schwankungen bei den Aktien der Rüstungsbranche können generell wohl als Indikator für die allgemeine Stimmung im europäischen Verteidigungssektor betrachtet werden. Trotz kurzfristiger Volatilität bleibt der Sektor weiterhin im Fokus der Anleger. Die geopolitischen Spannungen und die damit verbundenen Verteidigungsausgaben dürften auch mittelfristig ein Treiber für die Branche bleiben.

Redaktion finanze.net

