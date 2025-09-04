DAX23.817 +0,2%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,85 +3,0%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.500 +1,6%Euro1,1683 +0,3%Öl66,69 -0,3%Gold3.548 ±0,0%
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung
Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher Wochenausklang an der Börse: DAX kommt vor US-Arbeitsmarktbericht 24.000er-Marke näher
Erhebliche Herausforderungen

Lululemon-Aktie bricht ein: Umsatz- und Gewinnausblick zusammengestrichen

05.09.25 10:07 Uhr
NASDAQ-Aktie Lululemon mit Kursrutsch: Prognosesenkung trifft Lululemon hart | finanzen.net

Lululemon hat im zweiten Quartal zwar die Gewinnerwartungen übertroffen, beim Umsatz jedoch enttäuscht. Gleichzeitig kappte das Unternehmen seinen Ausblick drastisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lululemon Athletica IncShs
146,98 EUR -24,92 EUR -14,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Quartalsgewinn übertrifft Erwartungen, Umsatz schwächer als prognostiziert
• Lululemon lässt Zukunftsziele schrumpfen - Umsatz- und EPS-Vorhersagen reduziert
• Lululemon-Aktie mit Kurssturz

Quartalszahlen mit Licht und Schatten

Im zweiten Quartal erzielte Lululemon Athletica einen Gewinn je Aktie von 3,10 US-Dollar, der damit über den Analystenschätzungen von 2,87 US-Dollar lag, wie das Unternehmen am Vorabend berichtete. Der Umsatz dagegen blieb mit 2,53 Milliarden US-Dollar knapp unter den Erwartungen, die sich im Vorfeld auf 2,54 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Während die Bruttomarge um 1,1 Prozentpunkte auf 58,5 Prozent zurückging, fiel die operative Marge um 210 Basispunkte auf 20,7 Prozent.

Lululemon schockt mit gekappter Prognose

Für die nähere Zukunft zeigte sich Lululemon indes aber wenig zuversichtlich: Sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisprognosen wurden für das Gesamtjahr 2025 kräftig nach unten geschraubt. Statt eines Umsatzes von über 11,1 Milliarden US-Dollar rechnet Lululemon nur noch mit 10,85 bis 11,0 Milliarden US-Dollar. Auch beim Gewinn je Aktie wurde die Prognose von rund 14,70 US-Dollar auf 12,77 bis 12,97 US-Dollar gesenkt. Die Zollbelastungen könnten laut Unternehmensangaben den Bruttogewinn um etwa 240 Millionen US-Dollar und das operative Ergebnis 2026 um rund 320 Millionen US-Dollar schmälern.

"Im zweiten Quartal haben wir die Erwartungen beim Gewinn pro Aktie übertroffen, der Umsatz blieb jedoch hinter unseren Prognosen zurück, was vor allem auf unser US-Geschäft zurückzuführen ist. Wir müssen uns zudem mit branchenweiten Herausforderungen auseinandersetzen, darunter höhere Zollsätze. Angesichts dieser Dynamik passen wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr an. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte sind unsere Marke und unsere Bilanz weiterhin stark, und wir werden weiterhin finanzielle Disziplin wahren und strategisch in unser Wachstumspotenzial investieren", merkte Chief Financial Officer Meghan Frank an.

Erhebliche Herausforderungen

Besonders im US-Markt schwächelte das Geschäft, während internationale Märkte stabil blieben. "Obwohl wir im zweiten Quartal in unseren internationalen Regionen insgesamt eine positive Dynamik verzeichneten, sind wir von unseren Geschäftsergebnissen in den USA und Aspekten unserer Produktausführung enttäuscht", gab CEO Calvin McDonald im Rahmen der Zahlenvorlage zu bedenken. Die Kostenbelastung durch neue Importzölle sowie ein weniger dynamisches Sortiment hätten die Entwicklung zusätzlich unter Druck gesetzt. McDonald betonte weiterhin, dass Lululemon seine Produktlebenszyklen, vor allem in den Bereichen Lounge- und Freizeitkleidung zu lange habe laufen lassen, was letztendlich in einer Stagnation sowie mangelnden Resonanz bei den Kunden gemündet habe. "Wir haben die Ursachen unserer schwachen Leistung genau analysiert und ergreifen weiterhin die notwendigen Maßnahmen, um unseren Warenmix zu stärken und unser Geschäft zu beschleunigen. Wir sind zuversichtlich, dass sich uns Chancen bieten und dass wir Pläne haben, langfristiges Wachstum voranzutreiben", so der CEO weiter.

Lululemon-Aktie stürzt ab

Mit dem gekappten Ausblick hat Lululemon einen Schock an der Börse ausgelöst. So bricht die Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel um 17,48 Prozent auf 170,05 US-Dollar ein. Auch auf Jahressicht ist die Bilanz klar negativ: Derzeit steht ein Verlust von über 46 Prozent an der Kurstafel.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Lululemon Athletica

