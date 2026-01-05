DAX24.911 +0,2%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 +0,7%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.070 -0,1%Euro1,1709 -0,1%Öl61,99 +0,4%Gold4.461 +0,4%
ANALYSE-FLASH: DZ senkt fairen Wert für Rheinmetall auf 2290 Euro - 'Kaufen'

06.01.26 12:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.784,00 EUR 35,00 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 2385 auf 2290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der geplante Verkauf des zivilen Geschäfts sei zu begrüßen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als fokussierter Anbieter von Verteidigungstechnik dürfte das Rüstungsunternehmen mittelfristig noch attraktivere Wachstumsraten aufweisen. Die Bewertung sei attraktiv./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:38 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:42 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

