ANALYSE-FLASH: DZ senkt fairen Wert für Rheinmetall auf 2290 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 2385 auf 2290 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der geplante Verkauf des zivilen Geschäfts sei zu begrüßen, schrieb Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als fokussierter Anbieter von Verteidigungstechnik dürfte das Rüstungsunternehmen mittelfristig noch attraktivere Wachstumsraten aufweisen. Die Bewertung sei attraktiv./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:38 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 07:42 / MESZ

