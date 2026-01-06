DAX25.097 +0,8%Est505.925 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,4%Nas23.663 +0,5%Bitcoin78.246 -2,4%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,24 -0,5%Gold4.446 -1,1%
Großraum-Typ

Aktien uneinheitlich: Boeing jubelt über Großbestellung von Alaska Airlines

07.01.26 17:10 Uhr
NYSE-Aktien uneins: Alaska Airlines ordert Boeing -Flugzeuge im großen Stil | finanzen.net

Die US-Fluggesellschaft Alaska Airlines übt alle Optionen auf Boeing-Maschinen des Typs 787 aus.

Es seien fünf neue Flugzeuge des Großraum-Typs 787-10 bestellt worden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Hinzu kommen 105 Maschinen des Typs 737-10, die große Variante der 737-Max-Familie, sowie die Option für 35 weitere Maschinen dieses Typs.

Mit der Bestellung sei die Belieferung neuer Flugzeuge bis 2035 gesichert, hieß es in der Mitteilung. Alaska will sowohl alte Maschinen ersetzen als auch die Kapazitäten erhöhen.

Laut Alaska Air umfasst das eigene Auftragsbuch bei Boeing damit nun 245 Flugzeuge, zusätzlich zu den 94 Max-Fliegern, die bereits betrieben werden. Insgesamt umfasst die Alaska-Flotte derzeit 413 Flugzeuge, bis 2030 sollen sie auf 475 und bis 2035 auf 550 wachsen.

Die Aktie von Alaska Airlines notiert im NYSE-Handel zeitweise 1,08 Prozent tiefer bei 50,18 US-Dollar. Für die Boeing-Papiere geht es derweil um 1,01 Prozent aufwärts auf 232,16 US-Dollar.

/lew/jha/

SEATTLE (dpa-AFX)

