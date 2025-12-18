Boeing Aktie
Marktkap. 137,99 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für die zivile und militärische Luftfahrt blieben günstig, schrieb Seth M. Seifman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Boeing sei dabei der aussichtsreichste Wert. Dabei bestehe die Aufgabe des Unternehmens einfach darin, mehr Flugzeuge zu bauen und auszuliefern./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Overweight
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 245,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 208,27
|Abst. Kursziel*:
17,64%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 208,26
|Abst. Kursziel aktuell:
17,64%
|
Analyst Name:
Seth M. Seifman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 258,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
