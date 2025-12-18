DAX 24.235 +0,2%ESt50 5.744 +0,0%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 11,66 +4,4%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.303 +3,3%Euro 1,1716 -0,1%Öl 59,85 +0,2%Gold 4.329 -0,1%
Boeing Aktie

176,78 EUR +0,74 EUR +0,42 %
STU
208,26 USD +1,90 USD +0,92 %
BTT
Marktkap. 137,99 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

JP Morgan Chase & Co.

Boeing Overweight

11:56 Uhr
Boeing Overweight
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
176,78 EUR 0,74 EUR 0,42%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für die zivile und militärische Luftfahrt blieben günstig, schrieb Seth M. Seifman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Boeing sei dabei der aussichtsreichste Wert. Dabei bestehe die Aufgabe des Unternehmens einfach darin, mehr Flugzeuge zu bauen und auszuliefern./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Overweight

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 245,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 208,27		 Abst. Kursziel*:
17,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 208,26		 Abst. Kursziel aktuell:
17,64%
Analyst Name:
Seth M. Seifman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 258,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

18.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
10.12.25 Boeing Buy UBS AG
08.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

