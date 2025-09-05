thyssenkrupp-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
So haben Experten die thyssenkrupp-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
Werte in diesem Artikel
Im August 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie vorgenommen.
2 Experten raten die thyssenkrupp-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für thyssenkrupp ein Kursziel von 9,360 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,33 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 9,028 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|9,00 EUR
|-0,31
|18.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|6,30 EUR
|-30,22
|15.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|14.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|6,50 EUR
|-28,00
|14.08.2025
|Baader Bank
|12,50 EUR
|38,46
|14.08.2025
|Baader Bank
|12,50 EUR
|38,46
|11.08.2025
Redaktion finanzen.net
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|15.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
