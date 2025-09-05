Expertenprognosen

So haben Experten die thyssenkrupp-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Im August 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie vorgenommen.

2 Experten raten die thyssenkrupp-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für thyssenkrupp ein Kursziel von 9,360 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,33 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 9,028 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 9,00 EUR -0,31 18.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 6,30 EUR -30,22 15.08.2025 DZ BANK - - 14.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 6,50 EUR -28,00 14.08.2025 Baader Bank 12,50 EUR 38,46 14.08.2025 Baader Bank 12,50 EUR 38,46 11.08.2025

Redaktion finanzen.net