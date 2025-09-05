DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.469 +0,1%Euro1,1715 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Expertenprognosen

thyssenkrupp-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

06.09.25 07:13 Uhr
thyssenkrupp-Aktie im Fokus: Was Analysten im August 2025 sagen | finanzen.net

So haben Experten die thyssenkrupp-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Im August 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der thyssenkrupp-Aktie vorgenommen.

2 Experten raten die thyssenkrupp-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für thyssenkrupp ein Kursziel von 9,360 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,33 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 9,028 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG9,00 EUR-0,3118.08.2025
JP Morgan Chase & Co.6,30 EUR-30,2215.08.2025
DZ BANK--14.08.2025
JP Morgan Chase & Co.6,50 EUR-28,0014.08.2025
Baader Bank12,50 EUR38,4614.08.2025
Baader Bank12,50 EUR38,4611.08.2025

Redaktion finanzen.net

