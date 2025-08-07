Spin-Off geplant

Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS steht künftig auf eigenen Füßen. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung unter den thyssenkrupp-Aktionären

Die Aktionärinnen und Aktionäre des Industriekonzerns thyssenkrupp beschlossen die Verselbstständigung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) bei einer außerordentlichen Hauptversammlung, die online stattfand.

Die thyssenkrupp AG behält über eine neue Holding-Gesellschaft mit 51 Prozent die Mehrheit. Die übrigen 49 Prozent der TKMS-Aktien werden an die thyssenkrupp-Aktionärinnen und Aktionäre übertragen - im Verhältnis ihrer Beteiligung. Sie werden damit zu unmittelbaren Anteilseignern von TKMS.

TKMS beschäftigt rund 8.200 Menschen

Mit dem sogenannten Spin-Off soll die Sparte laut thyssenkrupp-Chef Miguel López eine größere unternehmerische Freiheit bekommen, um besser wachsen zu können. López geht davon aus, dass das neue Unternehmen TKMS AG & Co. KGaA Mitte Oktober ins Handelsregister eingetragen wird. Die Börsennotierung am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse soll unmittelbar im Anschluss erfolgen.

thyssenkrupp plant in den kommenden Jahren einen grundlegenden Konzernumbau. Neben der Marinesparte sollen auch die anderen vier Sparten eigenständig aufgestellt und für die Beteiligung Dritter geöffnet werden. Außer bei Stahl will thyssenkrupp die Mehrheit an den Geschäften halten. Bei Stahl ist ein 50:50-Gemeinschaftsunternehmen mit der EP Group des tschechischen Unternehmers Daniel Kretinsky geplant. 20 Prozent hält EPG bereits.

TKMS-Auftragsbestand liegt bei über 18 Milliarden Euro

TKMS ist Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Der Auftragsbestand ist laut López seit Ende September um mehr als 50 Prozent gewachsen auf zurzeit mehr als 18 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigte Ende März rund 8.200 Menschen. Es hat seinen Sitz in Kiel. Vorstandschef ist der frühere thyssenkrupp-Arbeitsdirektor Oliver Burkhard.

thyssenkrupp gilt mit seinen Sparten Stahl, Marineschiffbau und Werkstoffhandel als führend in Deutschland. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Autoteile und grüne Anlagenbau-Technologien tätig. Ende März beschäftigte der Konzern weltweit knapp 95.600 Menschen.

TKMS-Aufsichtsrat wird von Mutterkonzern dominiert Im künftigen Aufsichtsrat des Marineschiffbauunternehmens TKMS AG & Co. KGaA werden 6 von 10 Mitgliedern vom Mutterkonzern thyssenkrupp AG gestellt. Ein weiteres Mitglied werde von der Krupp-Stiftung als größtem Anteilseigner kommen, sagte Konzernvorstandschef Miguel Lopez auf eine entsprechende Nachfrage in der außerordentlichen Hauptversammlung des Ruhrkonzerns. Man folge hier "gängiger Praxis"; ein Entsenderecht, wie es die Krupp-Stiftung bei Mutterkonzern habe, gebe es für TKMS nicht.

Darüber hinaus soll dem Bund in der noch zu schließenden Sicherheitsvereinbarung ein Vorschlagsrecht für einen Aufsichtsratsvertreter zukommen. Die Arbeitnehmer werden im Aufsichtsrat nicht vertreten sein.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 3,41 Prozent höher bei 9,95 Euro.

ESSEN/KIEL (dpa-AFX) / Dow Jones