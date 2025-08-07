DAX24.152 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.112 +0,3%Nas21.358 +0,5%Bitcoin100.302 -0,3%Euro1,1649 -0,1%Öl66,75 +0,5%Gold3.400 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Allianz 840400 RENK RENK73 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- US-Börsen starten fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
CROCS-Aktie nach Absturz etwas erholt: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang CROCS-Aktie nach Absturz etwas erholt: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Tesla-Aktie zieht an: Tesla nimmt nicht an IAA in München teil Tesla-Aktie zieht an: Tesla nimmt nicht an IAA in München teil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Spin-Off geplant

thyssenkrupp-Aktie stark: Aktionäre stimmen für Abspaltung von TKMS

08.08.25 15:17 Uhr
thyssenkrupp-Aktie stark: Spin-Off von Marinewerft TKMS ist beschlossene Sache | finanzen.net

Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS steht künftig auf eigenen Füßen. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung unter den thyssenkrupp-Aktionären

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,87 EUR 0,18 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionärinnen und Aktionäre des Industriekonzerns thyssenkrupp beschlossen die Verselbstständigung der Sparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) bei einer außerordentlichen Hauptversammlung, die online stattfand.

Wer­bung

Die thyssenkrupp AG behält über eine neue Holding-Gesellschaft mit 51 Prozent die Mehrheit. Die übrigen 49 Prozent der TKMS-Aktien werden an die thyssenkrupp-Aktionärinnen und Aktionäre übertragen - im Verhältnis ihrer Beteiligung. Sie werden damit zu unmittelbaren Anteilseignern von TKMS.

TKMS beschäftigt rund 8.200 Menschen

TKMS ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Das Unternehmen beschäftigt rund 8.200 Menschen und hat seinen Hauptsitz in Kiel.

Mit dem sogenannten Spin-Off soll die Sparte laut thyssenkrupp-Chef Miguel López eine größere unternehmerische Freiheit bekommen, um besser wachsen zu können. López geht davon aus, dass das neue Unternehmen TKMS AG & Co. KGaA Mitte Oktober ins Handelsregister eingetragen wird. Die Börsennotierung am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse soll unmittelbar im Anschluss erfolgen.

Wer­bung

thyssenkrupp plant in den kommenden Jahren einen grundlegenden Konzernumbau. Neben der Marinesparte sollen auch die anderen vier Sparten eigenständig aufgestellt und für die Beteiligung Dritter geöffnet werden. Außer bei Stahl will thyssenkrupp die Mehrheit an den Geschäften halten. Bei Stahl ist ein 50:50-Gemeinschaftsunternehmen mit der EP Group des tschechischen Unternehmers Daniel Kretinsky geplant. 20 Prozent hält EPG bereits.

TKMS-Auftragsbestand liegt bei über 18 Milliarden Euro

TKMS ist Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote, baut aber auch Fregatten und Korvetten. Der Auftragsbestand ist laut López seit Ende September um mehr als 50 Prozent gewachsen auf zurzeit mehr als 18 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigte Ende März rund 8.200 Menschen. Es hat seinen Sitz in Kiel. Vorstandschef ist der frühere thyssenkrupp-Arbeitsdirektor Oliver Burkhard.

thyssenkrupp gilt mit seinen Sparten Stahl, Marineschiffbau und Werkstoffhandel als führend in Deutschland. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Autoteile und grüne Anlagenbau-Technologien tätig. Ende März beschäftigte der Konzern weltweit knapp 95.600 Menschen.

Wer­bung

TKMS-Aufsichtsrat wird von Mutterkonzern dominiert Im künftigen Aufsichtsrat des Marineschiffbauunternehmens TKMS AG & Co. KGaA werden 6 von 10 Mitgliedern vom Mutterkonzern thyssenkrupp AG gestellt. Ein weiteres Mitglied werde von der Krupp-Stiftung als größtem Anteilseigner kommen, sagte Konzernvorstandschef Miguel Lopez auf eine entsprechende Nachfrage in der außerordentlichen Hauptversammlung des Ruhrkonzerns. Man folge hier "gängiger Praxis"; ein Entsenderecht, wie es die Krupp-Stiftung bei Mutterkonzern habe, gebe es für TKMS nicht.

Darüber hinaus soll dem Bund in der noch zu schließenden Sicherheitsvereinbarung ein Vorschlagsrecht für einen Aufsichtsratsvertreter zukommen. Die Arbeitnehmer werden im Aufsichtsrat nicht vertreten sein.

Die thyssenkrupp-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 3,41 Prozent höher bei 9,95 Euro.

ESSEN/KIEL (dpa-AFX) / Dow Jones

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
15.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
25.02.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
13.02.2025thyssenkrupp KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
26.07.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen