DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,7%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.715 +2,1%Euro1,1665 +0,1%Öl66,36 -0,9%Gold3.397 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch
Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar Pinterest-Aktie auf Talfahrt: Pinterest enttäuscht Gewinnerwartungen klar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Zahlen präsentiert

SoundHound-Aktie zieht an: Umsatz von SoundHound springt auf neuen Rekordwert hoch

07.08.25 22:31 Uhr
SoundHound-Aktie an der NASDAQ stark: SoundHound schreibt weiter Verluste - Erlöse steigen kräftig | finanzen.net

Die Zweitquartalszahlen von SoundHound waren am Markt mit Spannung erwarten worden. So liefen die Geschäfte für das Unternehmen im Berichtsquartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
10,72 USD -0,08 USD -0,74%
Charts|News|Analysen

Für SoundHound AI ist das zweite Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 US-Dollar nach einem EPS von -0,110 US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenerwartungen für das Ergebnis hatten zuvor bei -0,093 US-Dollar je Aktie gelegen.

Wer­bung

Die Umsätze zogen unterdessen deutlich von 13,5 Millionen US-Dollar auf 42,683 Millionen US-Dollar an. Sie erreichten damit laut Unternehmenangaben einen neuen Rekord und übertrafen damit die Markterwartungen, die sich zuvor auf 32,9 Millionen US-Dollar belaufen hatten.

Die SoundHound-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise um 6,90 Prozent höher bei 11,46 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Inferiorz Presents / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung