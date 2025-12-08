DAX24.046 +0,1%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -0,3%Nas23.500 -0,3%Bitcoin77.337 -0,2%Euro1,1626 -0,2%Öl62,75 -1,7%Gold4.192 -0,1%
DAX schließt marginal fester -- Paramount will Netflix-Deal ausstechen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, TKMS im Fokus
Aktien Schweiz etwas fester - SMI kämpft mit 13.000er Marke

08.12.25 18:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
64,24 CHF -1,16 CHF -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Galderma
164,50 CHF 1,70 CHF 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
619,20 CHF -3,60 CHF -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
3.302,00 CHF -46,00 CHF -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
317,70 CHF 6,80 CHF 2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
158,25 CHF -2,00 CHF -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--In einem von Abwarten auf die US-Zinsentscheidung am Mittwochabend geprägten Handel hat der Schweizer Leitindex SMI am Montag leicht zugelegt. Im Verlauf des Handels gelang ihm erstmal seit März auch wieder der Sprung über die runde 13.000er Marke, ehe die Kursgewinne danach wieder abbröckelten. Am Ende des Tages stand so ein Niveau von 12.981 Punkten, entsprechend einem Plus von 0,3 Prozent. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,68 (Freitag: 30,46) Millionen Aktien.

Wer­bung

Tagessieger im SMI waren Roche mit einem Zugewinn von 2,2 Prozent. Der Pharmariese stellte neue Dreijahresdaten einer Phase-III-Studie des Mittels Columvi (Glofitamab) gegen Blutkrebs. Demnach überlebten Patienten, die mit einer Columvi-Kombination behandelt wurden, im Schnitt 25,5 Monate, während Patienten, die mit anderen Medikamenten behandelt wurden, 12,5 Monate überlebten. UBS rangierten auf dem dritten Platz mit einem Plus von 1,8 Prozent. Die UBS wird im kommenden Jahr erneut Tausende Stellen streichen, nach Informationen der Schweizer Zeitung Blick soll intern die Zahl von rund 10.000 Jobs kursieren, die bis 2027 wegfallen sollen.

Geberit (-0,6%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass die Analysten der Deutschen Bank der Aktie nun das Votum "Halten" nach zuvor "Verkaufen" geben. Sika büßten dagegen 1,2 Prozent ein, nachdem die Analysten des gleichen Hauses. die Aktie auf "Halten" von "Kaufen" gesenkt haben. Am Ende im SMI lagen Alcon (-1,8%) und Givaudan (-1,4%).

In der zweiten Reihe verbesserten sich Galderma um 1,0 Prozent. Treiber war hier, dass die französische L'Oreal ihr Engagement bei dem Dermatologieunternehmen durch Aufstockung ihrer Beteiligung auf 20 von 10 Prozent verstärkt. L'Oreal kauft dazu einen 10-Prozent-Anteil von den Altaktionären EQT, Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment. Zudem planen Galderma und L'Oréal, nun weitere Forschungsprojekte von "gemeinsamem Interesse" zu prüfen.

Wer­bung

Sandoz verteuerten sich um 2,1 Prozent. Der Generikahersteller hat die Übernahme von Just-Evotec Biologics abgeschlossen und übernimmt damit den Entwicklungs- und Produktionsstandort in Toulouse sowie eine Lizenz für Biosimilars.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 12:22 ET (17:22 GMT)

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
05.10.2023Sandoz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.2023Sandoz OverweightMorgan Stanley
05.10.2023Sandoz OverweightJP Morgan Chase & Co.
