DAX23.741 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.395 ±-0,0%Nas21.869 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,99 +0,5%Gold3.634 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
Top News
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Mega-Deal

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

08.09.25 15:35 Uhr
EchoStar-Aktie schießt an der NASDAQ hoch: Mobilfunkfrequenzen an Starlink verkauft - Aktien von T-Mobile US, AT&T & Verizon unter Druck | finanzen.net

EchoStar verkauft Mobilfunkfrequenzen für einen Milliardenbetrag an Elon Musks Starlink - die Aktie schießt hoch, während US-Telekomkonzerne unter Druck geraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT&T Inc. (AT & T Inc.)
24,55 EUR -0,65 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EchoStar Corp (A)
68,00 EUR 8,00 EUR 13,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
203,65 EUR -13,00 EUR -6,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
37,02 EUR -0,79 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der US-Satellitenbetreiber EchoStar hat weitere Mobilfunkfrequenzen an Starlink, die Satellitensparte von Elon Musks SpaceX, für rund 17 Milliarden US-Dollar verkauft. Die Nachricht löst einen Kurssprung der EchoStar-Aktie aus: Im NASDAQ-Handel erklimmt das Papier ein neues Rekordhoch. Zuletzt notierte es noch mit 19,53 Prozent im Plus bei 80,47 US-Dollar. Bereits vor einigen Wochen hatte EchoStar den Verkauf von Lizenzen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar an den Telekommunikationskonzern AT&T angekündigt.

Wer­bung

Für die Mobilfunkanbieter bedeutet der Deal einen Rückschlag: T-Mobile US büßt an der NASDAQ zeitweise 5,44 Prozent ein auf 239,00 US-Dollar. Und auch Verizon und AT&T geraten an der NYSE unter Druck und verlieren zwischenzeitlich 2,12 Prozent auf 43,44 US-Dollar bzw. 4,02 Prozent auf 28,40 US-Dollar. Händler erklärten, dass T-Mobile nun keinen Zugriff auf dringend benötigtes Spektrum für den Netzausbau erhält.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: AT&T und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AT&T

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT&T

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen