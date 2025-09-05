Mega-Deal

EchoStar verkauft Mobilfunkfrequenzen für einen Milliardenbetrag an Elon Musks Starlink - die Aktie schießt hoch, während US-Telekomkonzerne unter Druck geraten.

Der US-Satellitenbetreiber EchoStar hat weitere Mobilfunkfrequenzen an Starlink, die Satellitensparte von Elon Musks SpaceX, für rund 17 Milliarden US-Dollar verkauft. Die Nachricht löst einen Kurssprung der EchoStar-Aktie aus: Im NASDAQ-Handel erklimmt das Papier ein neues Rekordhoch. Zuletzt notierte es noch mit 19,53 Prozent im Plus bei 80,47 US-Dollar. Bereits vor einigen Wochen hatte EchoStar den Verkauf von Lizenzen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar an den Telekommunikationskonzern AT&T angekündigt.

Für die Mobilfunkanbieter bedeutet der Deal einen Rückschlag: T-Mobile US büßt an der NASDAQ zeitweise 5,44 Prozent ein auf 239,00 US-Dollar. Und auch Verizon und AT&T geraten an der NYSE unter Druck und verlieren zwischenzeitlich 2,12 Prozent auf 43,44 US-Dollar bzw. 4,02 Prozent auf 28,40 US-Dollar. Händler erklärten, dass T-Mobile nun keinen Zugriff auf dringend benötigtes Spektrum für den Netzausbau erhält.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und DOW JONES