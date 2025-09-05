DAX23.824 +1,0%ESt505.367 +0,9%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.439 +0,1%Nas21.850 +0,7%Bitcoin95.809 +1,0%Euro1,1750 +0,3%Öl66,19 +0,8%Gold3.638 +1,4%
Medienbericht

ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich

08.09.25 16:24 Uhr
ASML übernimmt wohl Hauptaktionärsposition bei Mistral AI - Aktie deutlich fester | finanzen.net

ASML hat sich einem Medienbericht zufolge entschieden, der größte Anteilseigner des französischen KI-Startups Mistral AI zu werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
676,90 EUR 10,90 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf namentlich nicht genannte Quellen berichtet, führt der niederländische Chipausrüster ASML eine Finanzierungsrunde für Mistral AI an, die das Startup für Künstliche Intelligenz mit 10 Milliarden Euro bewerten würde - vor der neuen Finanzspritze.

ASML hat dem Bericht zufolge zugestimmt, 1,3 Milliarden Euro in der insgesamt 1,7 Milliarden Euro schweren Finanzierungsrunde von Mistral zu investieren.

Mistral reagierte Reuters zufolge nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme, ASML lehnte eine Stellungnahme ab.

Im Amsterdamer Handel gewinnt die ASML-Aktie zwischenzeitlich 2,05 Prozent auf 673,70 Euro.

DJG/DJN/uxd/sha

DOW JONES

