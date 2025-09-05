DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.863 +0,8%Euro1,1717 ±-0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Jobdaten: US-Börsen mit Verlusten -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google - Trump droht mit Zöllen -- Broadcom, Siemens Energy, BYD im Fokus
Top News
Ölpreise: OPEC+-Förderländer drehen Ölhahn noch weiter auf Ölpreise: OPEC+-Förderländer drehen Ölhahn noch weiter auf
Volkswagen-Aktie: Vier neue E-Autos von VW - günstige Preise geplant Volkswagen-Aktie: Vier neue E-Autos von VW - günstige Preise geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Neukundenbonus bei finanzen.net zero: Hol Dir Deinen Bonus und spare dauerhaft Gebühren!
'Keiner nagt am Hungertuch'

Aktie im SDAX gefragt: HORNBACH-Chef nennt Stimmung in der Branche zu negativ

07.09.25 16:25 Uhr
Aktie gefragt: HORNBACH-Chef widerspricht negtiver Branchenstimmung | finanzen.net

Der Vorstandschef und Gesellschafter des Baumarktbetreibers HORNBACH hofft auf einen baldigen Erfolg der Investitionspakete der neuen Bundesregierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
102,00 EUR 1,40 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Die Absichten der Regierung müssen jetzt auf die Straße kommen, sie müssen Wirkung zeigen", sagte Albrecht Hornbach dem "Handelsblatt" (Montagausgabe). "Sonst glaubt es keiner." Gleichwohl hält er die schlechte Stimmung in der Baumarktbranchen trotz der teilweisen Konsumzurückhaltung im unsicheren Wirtschaftsumfeld und des Konkurrenzdrucks für übertrieben.

Wer­bung

"Die Baumarktbranche redet sich ja permanent selbst schlecht, klagt über Kaufzurückhaltung und Konsolidierung, so der Manager weiter. Dabei nage keiner am Hungertuch.

Das zeigen auch die im Juni veröffentlichten Resultate des ersten Geschäftsquartals. Der Konzern startete mit Zuwächsen ins Jahr 2025/26. Dabei profitierte das Unternehmen von guten Wetterbedingungen und einer damit einhergehenden robusten Nachfrage im Gartensortiment. Die Prognosen für das Geschäftsjahr bestätigte der Konzern, zeigte sich dabei für das operative Ergebnis in der Tendenz sogar etwas optimistischer als zuvor.

Die Aktien der HORNBACH Holding gehören denn auch mit einem Plus von rund 40 Prozent zu den gefragtesten Papieren im Nebenwerteindex SDAX im bisherigen Jahresverlauf. Dieser hat 2025 bisher um rund 20 Prozent zugelegt.

Wer­bung

Mit Blick aufs Tagesgeschäft legt HORNBACH den Fokus bei Neueröffnungen von Filialen auf das Ausland. Es gebe auch noch Perspektiven für neue Märkte in Deutschland, sagte er dem "Handelsblatt" weiter. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Deutschland gute Standorte finden, ist viel geringer, als wenn man jetzt nach Rumänien oder in andere Länder schaut." Ohnehin werde das Unternehmen pro Jahr nur noch eine Handvoll Märkte eröffnen, in diesem Jahr werden es vier sein. So werde der Wettbewerb immer dichter und auch die Rentabilität werde belastet durch höhere Grundstückskosten und höhere Baukosten.

/mis/zb

DÜSSELDORF (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HORNBACH

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HORNBACH

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Nachrichten zu HORNBACH Holding

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HORNBACH Holding

DatumRatingAnalyst
25.08.2025HORNBACH AddBaader Bank
25.06.2025HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.2025HORNBACH HaltenDZ BANK
24.06.2025HORNBACH BuyWarburg Research
24.06.2025HORNBACH AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
25.08.2025HORNBACH AddBaader Bank
24.06.2025HORNBACH BuyWarburg Research
24.06.2025HORNBACH AddBaader Bank
17.06.2025HORNBACH BuyWarburg Research
17.06.2025HORNBACH BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
25.06.2025HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.2025HORNBACH HaltenDZ BANK
29.04.2025HORNBACH HaltenDZ BANK
28.05.2024HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.2024HORNBACH HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.05.2017Hornbach Holdequinet AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HORNBACH Holding nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen