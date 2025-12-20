DAX 24.330 +0,2%ESt50 5.765 +0,1%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 11,91 +1,4%Nas 23.308 +1,3%Bitcoin 76.431 +1,0%Euro 1,1732 +0,1%Öl 61,01 +0,8%Gold 4.415 +1,8%
Rheinmetall NVIDIA DroneShield Bayer Allianz Tesla Deutsche Telekom Siemens Energy Lufthansa Amazon Novo Nordisk Deutsche Bank BASF Mercedes-Benz Group (ex Daimler) RENK
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- Novo Nordisk, Lufthansa, Telekom, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Merck, Roche & Co., Gold im Fokus
Schaeffler-Aktie wenig bewegt: Rüstungspläne untermauert
VW-Aktie stabil: ID.Buzz-Verkäufe in den USA pausiert - Absatz eingebrochen
HORNBACH Aktie

83,10 EUR -1,60 EUR -1,89 %
STU
Marktkap. 1,34 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340

ISIN DE0006083405

Symbol HBBHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HORNBACH Hold

08:31 Uhr
HORNBACH Hold
HORNBACH Holding
83,10 EUR -1,60 EUR -1,89%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Baumarktkonzerns sei weitgehend so wie von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sei jedoch etwas schwächer gewesen als gedacht aufgrund einer größeren Zinsbelastung und Gegenwind von der Währungsseite./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HORNBACH Hold

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
84,20 €		 Abst. Kursziel*:
4,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
83,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,90%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

08:31 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.12.25 HORNBACH Add Baader Bank
09.12.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 HORNBACH Halten DZ BANK
08.12.25 HORNBACH Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu HORNBACH Holding

finanzen.net HORNBACH: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit grünem Vorzeichen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 118 Euro
dpa-afx HORNBACH-Aktie gerät nach finalen Quartalszahlen unter Druck
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
EQS Group EQS-News: HORNBACH steigert Umsatz und Marktanteile in 9M 2025/26 und Q3 – Bereinigtes EBIT in Q3 um 7,3 Mio. EUR rückläufig, 9M auf Vorjahresniveau
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net XETRA-Handel SDAX fällt mittags
EQS Group EQS-News: HORNBACH increases sales and market share in 9M 2025/26 and Q3 – adjusted EBIT down EUR 7.3 million in Q3, 9M at previous year’s level
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Reduced earnings in Q3 2025/26 – Guidance for adjusted EBIT at previous year’s level still valid
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: HORNBACH expands into Serbia
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
