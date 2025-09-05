DAX23.745 +0,6%ESt505.341 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,63 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Pressemeldung

Kontron-Aktie steigt nach positiven Zölle-Aussagen

08.09.25 10:35 Uhr
Kontron-Aktie steigt nach Beruhigung bezüglich Zölle-Sonderstellung | finanzen.net

Die Aktien von Kontron legen am Montag zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
24,66 EUR 0,58 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Via XETRA gewinnt die Kontron-Aktie zeitweise 1,74 Prozent auf 24,52 Euro. Im Tageshoch lag das Plus bei rund drei Prozent. Der Spezialist für das Internet-der-Dinge (IoT) bekräftigte in einer Pressemeldung, dass die Produkte der Kontron Gruppe weiterhin von den Handelszöllen der US-Regierung befreit bleiben. "Dank seiner strategischen Präsenz mit Tochtergesellschaften und Produktionsstätten in den USA und Kanada ist Kontron bestens aufgestellt, um mögliche Auswirkungen aktueller und zukünftiger Zollbestimmungen abzufedern", hieß es.

Die Aktien reduzierten ihre Kursgewinne nach der ersten Handelsstunde aber auf unter 2 Prozent und scheiterten damit zunächst an der Rückkehr über ihre 21-Tage-Linie.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
