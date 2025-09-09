DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,26 -0,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.870 ±-0,0%Euro1,1725 +0,1%Öl66,66 +1,5%Gold3.602 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet fester -- Börsen in Fernost freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Munich Re, Porsche, Nordex, RWE, HelloFresh, CTS Eventim, Amazon im Fokus
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
BIP

Japans Wirtschaft wächst stärker als erwartet

08.09.25 08:31 Uhr
Japans Wirtschaft trotzt Prognosen und wächst stärker als angenommen | finanzen.net

Japans Wirtschaft hat sich im Frühjahr stärker entwickelt als noch Mitte August angenommen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,2 Prozent gestiegen, wie die japanische Regierung am Montag in Tokio auf Basis der zweiten Schätzung mitteilte. Zuvor war nur ein Wachstum um 1,0 Prozent gemeldet worden.

Wer­bung

Die deutliche Korrektur der ersten Schätzung ist für Volkswirte überraschend. Sie hatten damit gerechnet, dass die erste Schätzung bestätigt wird. Vor allem der Konsum und die Investitionen der Unternehmen seien höher ausgefallen als zunächst angenommen. Die Wirtschaft des Landes ist trotz der Herausforderungen wie dem Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten das fünfte Quartal in Folge gewachsen.

/zb/jkr/mis

TOKIO (dpa-AFX)

Bildquellen: Jim Barber / Shutterstock.com