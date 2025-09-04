DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.059 -0,5%Nas21.403 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1659 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
US-Notenbank

US-Wirtschaft stagniert: Beige Book zeigt kaum Wachstum

03.09.25 20:30 Uhr
Beige Book: Wirtschaftstätigkeit der USA stagniert weiterhin | finanzen.net

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in den meisten Distrikten der eral Reserve nicht verändert oder nur moderat erhöht.

Insgesamt hätten die Konsumausgaben im Vergleich zum vorherigen Bericht stagniert oder seien gefallen, weil in vielen Haushalten die Löhne nicht mit den gestiegenen Preisen hätten mithalten können, wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt. Als Negativ-Faktoren seien die wirtschaftliche Unsicherheit und Zölle genannt worden.

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt habe es in der Mehrheit der Distrikte keine oder nur eine moderate Veränderung in der Beschäftigung gegeben. Firmen hielten sich wegen einer schwächeren Nachfrage oder Unsicherheit mit Einstellungen zurück. Zwei Distrikte meldeten laut Beige Book einen Anstieg der Entlassungen. Die Preisanstiege wurden überwiegend als moderat beschrieben.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der US-Notenbank findet am 16. und 17. September statt. Die Preisgestaltung auf dem Markt für Zinstermingeschäfte deutet auf eine Wahrscheinlichkeit von 92 Prozent hin, dass die Fed die Zinsen um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent senken wird.

Bei seiner Rede in Jackson Hole hatte Fed-Chef Jerome Powell die Tür für eine Zinssenkung geöffnet. Seine Äußerungen folgten auf eine Phase ungewöhnlich starken Drucks auf die Zentralbank durch Präsident Donald Trump, der die Fed zu aggressiven Zinssenkungen aufgefordert hat. Dennoch dämpfte Powell die Erwartungen einer aggressiven Reihe von Zinssenkungen, indem er auf die Inflation hinwies, die seit mehr als vier Jahren über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent liegt.

(Mitarbeit: Andreas Plecko)

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 14:17 ET (18:17 GMT)

DOW JONES

