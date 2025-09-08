DAX23.655 -0,6%ESt505.354 -0,2%Top 10 Crypto15,78 -0,1%Dow45.536 +0,1%Nas21.838 +0,2%Bitcoin95.997 +0,8%Euro1,1742 -0,2%Öl67,05 +1,2%Gold3.662 +0,7%
Übernahme

DHL-Aktie in Rot: Tochter DHL Supply Chain übernimmt SDS Rx

09.09.25 14:59 Uhr
DHL-Aktie dennoch leichter: DHL setzt Wachstumskurs fort - Übernahme von SDS Rx stärkt Life-Sciences-Geschäft | finanzen.net

Die DHL-Tochter DHL Supply Chain übernimmt das US-Unternehmen SDS Rx und stärkt damit die Logistikkompetenz der Gruppe auf der letzten Meile im Bereich Life Sciences and Healthcare (LSH) in Nordamerika.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
38,79 EUR -0,27 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie DHL mitteilte, sollen mit der Übernahme des Logistik-Unternehmens mit Sitz in Tampa, Florida, neue Kundengruppen im Bereich Medizin- und Gesundheitswesen erschlossen werden. SDS Rx wickelt laut Mitteilung spezialisierte Healthcare-Lieferungen von mehr als 200 Standorten in den USA aus ab und ergänzt damit das DHL-Transportnetzwerk im Gesundheitswesen. SDS RX beliefere unter anderem Apotheken für Pflegeeinrichtungen, Spezial- und radiopharmazeutische Apotheken, sowie Gesundheitsnetzwerke (health system networks). Die Übernahme ermögliche DHL auch, sein Angebot an taggleichen (same-day) und Express-Zustellungen für Kunden im Life-Sciences- und Healthcare-Sektor auszubauen.

Finanzielle Details der Transaktion veröffentlicht der Konzern einem Sprecher zufolge nicht. Die Übernahme des Unternehmens steht laut Mitteilung unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Den Logistik-Bereich Life Sciences und Healthcare hat DHL im Rahmen seiner Strategie 2030 als einen Wachstumsbereich definiert. Zu Jahresbeginn hat der Konzern CryoPDP übernommen - einen Anbieter spezialisierter Kurierdienste für klinische Studien, Biopharmazeutika, Zell- und Gentherapien.

Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent tiefer bei 38,98 Euro.

Von Ulrike Dauer

DOW JONES

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
14.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
25.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

