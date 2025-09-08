DHL-Aktie in Rot: Tochter DHL Supply Chain übernimmt SDS Rx
Die DHL-Tochter DHL Supply Chain übernimmt das US-Unternehmen SDS Rx und stärkt damit die Logistikkompetenz der Gruppe auf der letzten Meile im Bereich Life Sciences and Healthcare (LSH) in Nordamerika.
Werte in diesem Artikel
Wie DHL mitteilte, sollen mit der Übernahme des Logistik-Unternehmens mit Sitz in Tampa, Florida, neue Kundengruppen im Bereich Medizin- und Gesundheitswesen erschlossen werden. SDS Rx wickelt laut Mitteilung spezialisierte Healthcare-Lieferungen von mehr als 200 Standorten in den USA aus ab und ergänzt damit das DHL-Transportnetzwerk im Gesundheitswesen. SDS RX beliefere unter anderem Apotheken für Pflegeeinrichtungen, Spezial- und radiopharmazeutische Apotheken, sowie Gesundheitsnetzwerke (health system networks). Die Übernahme ermögliche DHL auch, sein Angebot an taggleichen (same-day) und Express-Zustellungen für Kunden im Life-Sciences- und Healthcare-Sektor auszubauen.
Finanzielle Details der Transaktion veröffentlicht der Konzern einem Sprecher zufolge nicht. Die Übernahme des Unternehmens steht laut Mitteilung unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.
Den Logistik-Bereich Life Sciences und Healthcare hat DHL im Rahmen seiner Strategie 2030 als einen Wachstumsbereich definiert. Zu Jahresbeginn hat der Konzern CryoPDP übernommen - einen Anbieter spezialisierter Kurierdienste für klinische Studien, Biopharmazeutika, Zell- und Gentherapien.
Die DHL-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,36 Prozent tiefer bei 38,98 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere DHL Group (ex Deutsche Post) News
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com, Erasmus Wolff / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|25.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen