DHL-Aktie tiefer: DHL eCommerce schließt Erwerb von AJEX-Minderheitsbeteilitung ab
Die DHL-Tochter DHL eCommerce hat nach eigener Aussage den Erwerb der Minderheitsbeteiligung am saudi-arabischen Paketlogistik-Unternehmen AJEX abgeschlossen.
Werte in diesem Artikel
Über die Höhe der strategischen Beteiligung sowie den Preis macht der DAX-Konzern weiterhin keine Angaben.
Wie DHL mitteilte, wird DHL eCommerce im Management Board von AJEX vertreten sein und hat die Option, seinen Anteil auf eine Mehrheitsbeteiligung zu erhöhen.
DHL eCommerce sei nun zusammen mit den Geschäftsbereichen DHL Express, DHL Supply Chain und DHL Global Forwarding im Land präsent.
AJEX ist laut Mitteilung "ein führendes GCC-Lieferketten- und Transportunternehmen im Besitz der Ajlan & Bros Holding Group. Der Schritt sei "ein wichtiger Meilenstein für die Expansion von DHL in den schnell wachsenden saudi-arabischen Paketmarkt und die Expansion von AJEX im gesamten Nahen Osten".
Via XETRA geht es für DHL-Aktien zeitweise um 0,15 Prozent nach unten auf 39,15 Euro.
DOW JONES
Bildquellen: AIF, Deutsche Post
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|25.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
