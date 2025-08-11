DAX24.147 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,15 +0,9%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,62 -0,3%Gold3.398 ±0,0%
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
Wechselkursentwicklung

Delivery Hero-Aktie dennoch fest: Delivery Hero rechnet mit weniger Gewinn als bisher

28.08.25 10:35 Uhr
Delivery Hero-Aktie trotzdem höher: Delivery Hero erwartet im laufenden Jahr weniger Gewinn | finanzen.net

Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat im ersten Halbjahr sein operatives Ergebnis überraschend deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
23,48 EUR 0,53 EUR 2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dass die Kunden mehr bestellten, sorgte für Auftrieb. Aber auch Kosteneinsparungen wirkten sich positiv aus. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) schnellte in den sechs Monaten bis Ende Juni um fast 71 Prozent auf 411 Millionen Euro hoch, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Unter dem Strich konnte Delivery Hero seinen konzernweiten Verlust auf 356 Millionen Euro mehr als halbieren.

Bereits am Vorabend hatte der Vorstand um Konzernchef Niklas Östberg wegen negativer Währungseffekte seine Jahresprognose für das operative Ergebnis auf 900 bis 940 Millionen reduziert (alte Prognose: 975-1.025 Mio Euro). Zugleich wurde der Konzern beim Gesamtumsatz der Segmente optimistischer, dieser soll nun 2025 auf vergleichbarer Fläche um währungsbereinigt 22 bis 24 Prozent anziehen (alte Prognose: 17-19 Prozent).

Auf dieser Basis stieg die Kennziffer im ersten Halbjahr um 25 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro, im zweiten Quartal lag das Plus - wie bereits bekannt - bei 27 Prozent. Delivery Hero begründete den starken Anstieg unter anderem mit der Ausweitung der eigenen Lieferservices in Schlüsselregionen und höheren Nutzergebühren. Der Bruttowarenwert (GMV), der den Gesamtwert aller über die Plattform getätigten Bestellungen misst, kletterte im Berichtszeitraum auf 24,6 Milliarden Euro.

Die Aktie von Delivery Hero zeigt sich im XETRA-Geschäft am Donnerstag zeitweise 0,26 Prozent stärker bei 23,50 Euro.

/tav/stk

BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: Delivery Hero

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
09:31Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
09:31Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
13.08.2025Delivery Hero BuyUBS AG
21.07.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
