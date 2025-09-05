Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

Gold & Co. im Fokus

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 3.586,66 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.586,66 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 41,01 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.377,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.111,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.111,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net