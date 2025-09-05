DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.037 +1,0%Euro1,1702 -0,2%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Gold & Co. im Fokus

Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln

07.09.25 20:43 Uhr
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln | finanzen.net

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.610,82 USD 10,51 USD 0,40%
News
Baumwolle
0,65 USD -0,00 USD -0,11%
News
Bleipreis
1.954,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,00 EUR -0,13%
News
EEX Strompreis Phelix DE
92,58 EUR -0,19 EUR -0,20%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,03 USD -0,05 USD -1,69%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.586,66 USD 0,00 USD 0,00%
News
Haferpreis
3,06 USD -0,00 USD -0,08%
News
Heizölpreis
60,50 USD -1,06 USD -1,72%
News
Holzpreis
532,00 USD -9,00 USD -1,66%
News
Kaffeepreis
3,86 USD -0,00 USD -0,10%
News
Kakaopreis
5.131,00 GBP -24,00 GBP -0,47%
News
Kohlepreis
94,80 USD -0,75 USD -0,78%
News
Kupferpreis
9.881,00 USD 68,00 USD 0,69%
News
Lebendrindpreis
2,36 USD -0,01 USD -0,42%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD 0,01 USD 1,08%
News
Maispreis
3,97 USD -0,03 USD -0,75%
News
Mastrindpreis
3,60 USD -0,00 USD -0,08%
News
Milchpreis
17,65 USD -0,10 USD -0,56%
News
Naphthapreis (European)
552,65 USD -11,60 USD -2,06%
News
Nickelpreis
15.110,00 USD 40,00 USD 0,27%
News
Ölpreis (Brent)
65,67 USD -1,21 USD -1,81%
News
Ölpreis (WTI)
61,97 USD -1,36 USD -2,15%
News
Orangensaftpreis
2,48 USD -0,10 USD -3,82%
News
Palladiumpreis
1.111,00 USD 0,00 USD 0,00%
News
Palmölpreis
4.380,00 MYR 18,00 MYR 0,41%
News
Platinpreis
1.377,50 USD 0,00 USD 0,00%
News
Rapspreis
461,50 EUR 0,50 EUR 0,11%
News
Reispreis
11,54 USD -0,05 USD -0,43%
News
Silberpreis
41,01 USD 0,00 USD 0,00%
News
Sojabohnenmehlpreis
282,40 USD 2,50 USD 0,89%
News
Sojabohnenölpreis
0,51 USD -0,00 USD -0,51%
News
Sojabohnenpreis
10,15 USD 0,06 USD 0,54%
News
Super Benzin
1,66 EUR -0,00 EUR -0,12%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
184,00 EUR 2,00 EUR 1,10%
News
Zinkpreis
2.889,50 USD 41,50 USD 1,46%
News
Zinnpreis
34.785,00 USD 90,00 USD 0,26%
News
Zuckerpreis
0,16 USD -0,00 USD -0,76%
News

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 3.586,66 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 3.586,66 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 41,01 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Platinpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 1.377,50 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.111,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.111,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

