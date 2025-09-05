DAX23.718 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,60 -1,3%Dow45.588 +0,2%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,14 +1,4%Gold3.628 -0,2%
PUMA-Aktie fällt: Pinault hält sich Anteil-Optionen offen

09.09.25 16:46 Uhr
PUMA-Aktie unter Druck: Pinault zeigt sich zurückhaltend bei Anteilsplänen | finanzen.net

Die Aktien von PUMA sind am Dienstagnachmittag abgesackt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
19,46 EUR -0,40 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zeitweise geht es via XETRA um 3,21 Prozent auf 19,43 Euro nach unten. Zuvor hatte Großaktionär Francois-Henry Pinault erklärt, sich bei dem Sportartikelhersteller alle Optionen für seine Anlagegesellschaft Artemis offenzuhalten. Artemis hält 29 Prozent an PUMA. Pinault machte diese Aussage auf der Aktionärsversammlung des Luxuskonzerns Kering, den er führt.

Ende August waren Spekulationen aufgetaucht, Artemis erwäge Optionen inklusive eines Verkaufs seiner PUMA-Anteile. In Zusammenarbeit mit Beratern habe Pinault potenzielle Käufer wie Anta Sports Products und Li Ning kontaktiert, hatte damals die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Die zuletzt stark gebeutelte Aktie war auf die Gerüchte damals deutlich angesprungen.

/nas/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK

