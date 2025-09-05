PUMA-Aktie fällt: Pinault hält sich Anteil-Optionen offen
Die Aktien von PUMA sind am Dienstagnachmittag abgesackt.
Zeitweise geht es via XETRA um 3,21 Prozent auf 19,43 Euro nach unten. Zuvor hatte Großaktionär Francois-Henry Pinault erklärt, sich bei dem Sportartikelhersteller alle Optionen für seine Anlagegesellschaft Artemis offenzuhalten. Artemis hält 29 Prozent an PUMA. Pinault machte diese Aussage auf der Aktionärsversammlung des Luxuskonzerns Kering, den er führt.
Ende August waren Spekulationen aufgetaucht, Artemis erwäge Optionen inklusive eines Verkaufs seiner PUMA-Anteile. In Zusammenarbeit mit Beratern habe Pinault potenzielle Käufer wie Anta Sports Products und Li Ning kontaktiert, hatte damals die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Die zuletzt stark gebeutelte Aktie war auf die Gerüchte damals deutlich angesprungen.
FRANKFURT (dpa-AFX)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|26.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|PUMA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|26.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|30.07.2025
|PUMA SE Reduce
|Baader Bank
|28.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|25.07.2025
|PUMA SE Verkaufen
|DZ BANK
