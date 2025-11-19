DAX23.172 ±-0,0%Est505.516 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.081 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen! Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen!
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
So entwickelt sich PUMA SE

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

19.11.25 09:22 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von PUMA SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die PUMA SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,47 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
15,69 EUR 0,07 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die PUMA SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,47 EUR. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,54 EUR aus. Die PUMA SE-Aktie sank bis auf 15,45 EUR. Bei 15,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 31.749 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 47,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 204,88 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,30 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 1,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,031 EUR je PUMA SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,42 EUR an.

PUMA SE gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,86 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,96 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Verlust von -3,510 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

PUMA-Aktie stärker: Wechsel mit United Legwear zu Lizenzmodell in USA und Kanada

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren angefallen

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PUMA SE

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025PUMA SE BuyWarburg Research
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025PUMA SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen