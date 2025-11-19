PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die PUMA SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 15,47 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die PUMA SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 15,47 EUR. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,54 EUR aus. Die PUMA SE-Aktie sank bis auf 15,45 EUR. Bei 15,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 31.749 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 12.12.2024 markierte das Papier bei 47,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 204,88 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,30 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 1,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,031 EUR je PUMA SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,42 EUR an.

PUMA SE gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,86 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,96 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Verlust von -3,510 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

