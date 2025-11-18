DAX 23.353 +0,7%ESt50 5.580 +0,8%MSCI World 4.291 +0,8%Top 10 Crypto 12,42 -3,0%Nas 22.818 +1,7%Bitcoin 79.649 -0,6%Euro 1,1557 -0,2%Öl 63,29 -2,4%Gold 4.132 +1,6%
PUMA Aktie

15,76 EUR +0,22 EUR +1,38 %
STU
Marktkap. 2,32 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

Deutsche Bank AG

PUMA SE Hold

15:41 Uhr
PUMA SE Hold
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
15,76 EUR 0,22 EUR 1,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 20 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane senkte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2027 und 2028 um jeweils acht Prozent. Er begründete dies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit der Unsicherheit rund um die strategische Ausrichtung des Sportartikelherstellers./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
15,82 €		 Abst. Kursziel*:
1,14%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
15,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,56%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

15:41 PUMA Hold Deutsche Bank AG
11.11.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 PUMA Halten DZ BANK
03.11.25 PUMA Neutral UBS AG
31.10.25 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

