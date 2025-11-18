PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Minus bei 15,52 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 15,52 EUR. In der Spitze büßte die PUMA SE-Aktie bis auf 15,46 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,70 EUR. Bisher wurden heute 445.831 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,35 EUR erreichte der Titel am 18.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 205,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 15,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,031 EUR, nach 0,610 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 25,42 EUR.

Am 30.10.2025 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,42 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,86 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,96 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte PUMA SE am 26.02.2026 präsentieren. PUMA SE dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,510 EUR je PUMA SE-Aktie in den Büchern stehen.

