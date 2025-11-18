PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag leichter

So bewegt sich PUMA SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 15,62 EUR abwärts.

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 15,62 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,46 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,70 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 275.288 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2024 bei 47,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 203,14 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,031 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 25,42 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 30.10.2025. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,96 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,31 Mrd. EUR eingefahren.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,510 EUR je PUMA SE-Aktie.

