DAX23.301 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,27 +0,4%Gold4.040 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Netflix 552484 RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, DroneShield, D-Wave, Xpeng, Siemens Healthineers, Highland, im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck D-Wave-Aktie weiter im Abwärtssog: Deadline am 19. November verstärkt den Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich PUMA SE

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag leichter

18.11.25 12:04 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 15,62 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
15,60 EUR -0,39 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 15,62 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,46 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,70 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 275.288 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2024 bei 47,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 203,14 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,031 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 25,42 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 30.10.2025. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,96 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,31 Mrd. EUR eingefahren.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,510 EUR je PUMA SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

PUMA-Aktie stärker: Wechsel mit United Legwear zu Lizenzmodell in USA und Kanada

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren angefallen

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PUMA SE

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025PUMA SE BuyWarburg Research
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025PUMA SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen