PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 15,62 EUR abwärts.
Die PUMA SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 15,62 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,46 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,70 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 275.288 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2024 bei 47,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 203,14 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,031 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 25,42 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 30.10.2025. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,96 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,31 Mrd. EUR eingefahren.
Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 24.02.2027.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,510 EUR je PUMA SE-Aktie.
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|03.11.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
