PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag in Grün

07.11.25 09:22 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von PUMA SE. Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 16,25 EUR. Bei 16,36 EUR erreichte die PUMA SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,30 EUR. Bisher wurden heute 18.191 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 194,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Verlust von 0,58 Prozent wieder erreichen.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,031 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,60 EUR.

Am 30.10.2025 lud PUMA SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,86 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,96 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 15,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von PUMA SE.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,397 EUR je PUMA SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

