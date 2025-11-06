DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.073 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,11 -0,7%Gold3.981 ±0,0%
Kursentwicklung

PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

06.11.25 16:08 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 16,42 EUR.

Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,9 Prozent auf 16,42 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,41 EUR aus. Bei 16,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 771.342 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 191,90 Prozent. Bei 16,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 0,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,052 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 30.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. PUMA SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte PUMA SE am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 24.02.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,394 EUR je PUMA SE-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PUMA SE

