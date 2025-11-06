PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 16,42 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,9 Prozent auf 16,42 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die PUMA SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,41 EUR aus. Bei 16,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PUMA SE-Aktien beläuft sich auf 771.342 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 191,90 Prozent. Bei 16,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 0,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,052 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,60 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PUMA SE am 30.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. PUMA SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte PUMA SE am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 24.02.2027.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,394 EUR je PUMA SE-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie
Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur PUMA SE-Aktie
MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet
PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PUMA SE
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|03.11.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|03.11.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|PUMA SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen