PUMA SE Aktie News: PUMA SE gibt am Dienstagvormittag ab

Die Aktie von PUMA SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die PUMA SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,46 EUR ab.

Die PUMA SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 17,46 EUR. Das Tagestief markierte die PUMA SE-Aktie bei 17,33 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,45 EUR. Bisher wurden heute 78.012 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 11.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 174,51 Prozent zulegen. Am 18.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PUMA SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,610 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,049 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,60 EUR.

Am 30.10.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. PUMA SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,42 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,63 Prozent auf 1,96 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die PUMA SE-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,388 EUR je PUMA SE-Aktie.

