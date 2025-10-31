PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von PUMA SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 18,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 18,52 EUR. Die Abwärtsbewegung der PUMA SE-Aktie ging bis auf 18,26 EUR. Bei 18,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 952.974 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 158,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 17,05 EUR. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 7,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten PUMA SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,049 EUR aus. Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,72 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 24.07.2025. Das EPS lag bei -1,67 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,12 Mrd. EUR eingefahren.

PUMA SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 24.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Verlust von -3,267 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

