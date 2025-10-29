DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.382 -1,0%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 92.867 -2,1%Euro 1,1567 -0,3%Öl 64,75 -0,2%Gold 4.024 +2,0%
Apple-Aktie zieht an: iKonzern mit mehr Umsatz und Gewinn Apple-Aktie zieht an: iKonzern mit mehr Umsatz und Gewinn
Amazon-Aktie springt hoch: Gewinn des Online-Versandriesen zieht kräftig an Amazon-Aktie springt hoch: Gewinn des Online-Versandriesen zieht kräftig an
PUMA Aktie

18,85 EUR -1,75 EUR -8,50 %
STU
Marktkap. 3 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die finanzielle Entwicklung des Sportartikelherstellers in den kommenden Quartalen vorauszusagen, bleibe schwierig, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch habe die Präsentation an diesem Donnerstag unter anderem die Dringlichkeit einer Erhöhung der Ausschüttungen deutlich gemacht, sobald Puma im Jahr 2027 - wie avisiert - wieder zu Wachstum zurückkehre./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,44 €		 Abst. Kursziel*:
2,88%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,10%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

21:06 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 PUMA Neutral UBS AG
11:41 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:31 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:06 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

Dow Jones Sinkende Umsätze & Co. PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX fällt schlussendlich
finanzen.net XETRA-Handel MDAX verbucht am Nachmittag Verluste
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Vossloh, Befesa, PUMA und ING Groep.
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Puma auf 'Underweight' - Ziel 16 Euro
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX gibt am Mittag nach
dpa-afx adidas-Aktie stabilisiert sich: PUMA-Wende mit Fragezeichen
Dow Jones Puma will auch mit Hyrox weiter wachsen - derzeit keine Portfoliobereinigung
dpa-afx ROUNDUP/Puma versucht Neustart: Zu 'kommerziell' geworden - Aktie im Minus
Business Times Puma to cut 900 jobs globally by 2026, initiates business U-turn after sales declines
Financial Times Puma cuts 900 jobs as new chief tries to close gap with Nike and Adidas
EQS Group EQS-News: PUMA enters reset phase in Q3 and outlines strategic priorities
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA reorganizes Brand Marketing and appoints Maria Valdes as Chief Brand Officer
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Ronald Reijmers as Vice President Global Retail
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
