PUMA Aktie
Marktkap. 3 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die finanzielle Entwicklung des Sportartikelherstellers in den kommenden Quartalen vorauszusagen, bleibe schwierig, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch habe die Präsentation an diesem Donnerstag unter anderem die Dringlichkeit einer Erhöhung der Ausschüttungen deutlich gemacht, sobald Puma im Jahr 2027 - wie avisiert - wieder zu Wachstum zurückkehre./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
